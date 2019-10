Первый трейлер фильма Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» о супергероинях из вселенной DC Universe с Марго Робби и Юэном Макгрегором

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма Birds of Prey / «Хищные птицы» из киновселенной DC Universe, который расскажет о женщинах-супергероинях во главе с Харли Квинн. Интересно, что полное название картины звучит как «Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн».

Главную роль в картине сыграла Марго Робби, которая уже воплощала образ Харли Квинн в первой части «Отряда самоубийц» и вернется к нему в одноименном перезапуске от Джеймса Ганна.

В фильме также снимутся Мэри Элизабет Уинстэд («Фарго», «Кловерфилд, 10») в роли «Охотницы» / Huntress, Джерни Смоллетт («Огни ночной пятницы», «Настоящая кровь») в роли «Чёрной канарейки» / Black Canary, Элла Джей Баско («Анатомия страсти») в роли Кассандры Кейн (она же Batgirl / Orphan) и Рози Перес («Белые люди не умеют прыгать») в роли полицейской Рене Монтойя из Готэм-Сити.

Мужские роли сыграют Юэн Макгрегор (Роман Сионис / Черная Маска) и Крис Мессина (Виктор Зас), которые в комикс-сериях выступают заклятыми врагами Бэтмена. Cценарий «Хищных птиц» написала Кристина Ходсон (Bumblebee, Batgirl), а режиссерское кресло заняла Кэти Ян (Dead Pigs).

Премьера картины Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» назначена на 7 февраля 2020 года.

Источник: Warner Bros.