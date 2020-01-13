Первый трейлер фильма о живом вампире Morbius / «Морбиус» c Джаредом Лето в главной роли, премьера назначена на 31 июля 2020 года

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Компания Sony опубликовала первый трейлер фильма Morbius / «Морбиус», снятого на основе комиксов Marvel, в котором Джаред Лето исполнит роль «живого вампира».

По сюжету, ученый Майкл Морбиус становится вампиром после неудачной попытки вылечить заболевание крови. Ритуал на основе крови летучих мышей-вампиров и электрошока привел к тому, что Морбиус получает все стандартные особенности вампиров, включая силу, рефлексы и даже способность к регенерации. В комиксах DC этот герой изображается как противник Человека-паука и Венома (впервые Морбиус появился в комиксе «The Amazing Spider-Man» 1971 года), собственно, фильм и станет частью «Спайдервеса», в котором рано или поздно состоится кроссовер.





Помимо Джареда Лето в фильме снялись Адриа Архона («Призрачная шестерка»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Тайриз Гибсон («Форсаж») и другие. Фильм снял Даниэль Эспиноса, известный по картинам «Код доступа «Кейптаун»» (2012), «Номер 44» (2014) и «Живое» (2017).

Премьера картина Morbius / «Морбиус» состоится 31 июля 2020 года, тогда как «Веном 2» предварительно назначен на 2 октября 2020 года.

Источник: Sony