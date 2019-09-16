Первый трейлер комедийного молодежного постапокалиптического сериала Daybreak / «Рассвет» от Netflix

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Сервис Netflix снимает весьма неплохие молодежные сериалы (достаточно вспомнить «Конец ***го мира», «Половое воспитание» и «13 причин почему»), так что от нового комедийного проекта в постапокалиптическом сеттинге Daybreak / «Рассвет» также можно ожидать достаточно высокого качества.

По сюжету, основанному на серии комиксов Брайана Ральфа, ядерный взрыв превращает взрослых в безмозглых зомбированных существ, от которых нет никакого толка. Старшеклассники школы Глендейла (Калифорния) наоборот, возводят в абсолют имеющуюся субкультуру в стиле Mad Max, превратив свое сообщество в подобие современного племени, которое обеспечивает безопасность выжившим.

В центре повествования недавно переехавший из Канады «ботан» Джош Уилер (Колин Форд) и его новые друзья — пацифист Уэсли Фистс (Остин Крют) и двенадцатилетняя пироманка Анжелика (Аливия Элин Линд), которые помогают герою найти пропавшую подругу Сэм Дин (Софи Симнетт). В ролях также снялись Мэтью Бродерик, Криста Родригес, Жанте Годлок, Грегори Касьян и Коди Кирсли.

Шоураннером проекта выступил Арон Эли Колейт, известный своими работами над сериалом NBC «Герои» и комиксами Ultimate X-Men, режиссером — Брэд Пейтон (Rampage, Frontier).

Премьера первого сезона сериала Daybreak / «Рассвет» в составе 10 серий состоится на платформе Netflix 24 октября 2019 года.

Источник: Netflix