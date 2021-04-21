Первый трейлер научно-фантастической драмы Oxygen / «Кислород» (премьера на Netflix — 12 мая 2021 года)
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер научно-фантастического фильма Oxygen / «Кислород», действие которого разворачивается в криогенной камере. Главная героиня Лиз просыпается в закрытой капсуле с искусственным интеллектом, который отказывается выпускать пациентку наружу.
Героине предстоит вспомнить, как ее зовут, чем она занимается и зачем погрузилась в длительный сон, чтобы выбраться из ловушки. При этом времени на поиски ответов остается очень мало, так как в качестве таймера отсчета выступает стремительно истекающий запас кислорода…
Главную роль в фильме Oxygen / «Кислород» сыграла французская актриса Мелани Лоран, известная по картинам «Призрачная шестёрка», «Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки» и др. Также в фильме снялись Матьё Амальрик и Малик Зиди, сценарий написала Кристи ЛеБлан, а режиссером выступил Александр Ажа («У холмов есть глаза», «Капкан»).
Премьера фильма состоится 12 мая 2021 года на стриминговой платформе Netflix.
Источник: Netflix