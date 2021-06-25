Первый трейлер полнометражного мультфильма Sing 2 / «Співай 2», который продолжает историю поющих антропоморфных зверей [премьера — 22 декабря 2021 года]

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Пять лет назад мультфильм Sing / «Співай» от Universal Pictures и Illumination был весьма тепло принят публикой, собрав в прокате $635 млн при бюджете всего $75 млн. История поющих антропоморфных зверей, соревнующихся друг с другом на конкурсе талантов оказалась не только смешной, но и поучительной, ведь главным героям приходилось сначала преодлеть свои страхи, перед тем как покорить публику.

Сюжет Sing 2 / «Співай 2» моделирует дальнейший путь начинающих певцов, которые после первого успеха в шоу талантов начинают строить свою карьеру в жестоком мире шоу-бизнеса. Предусмотрена и драматическая линия с отошедшим от дел легендарным исполнителем (Боно), которого жадные продюсеры хотят любой ценой вернуть на сцену. Отдельно доставляют аллюзии на современных исполнителей.





Сценаристом и режиссером сиквела выступил Гарт Дженнингс, снявший первую часть, так что за общую стилистику продолжения переживать не стоит — если вам понравилась первая часть, то с высокой долей вероятности понравится и вторая.

К своим ролям вернутся Мэттью Макконахи (коала Бастер Мун), Риз Уизерспун (свинья Розита), Скарлетт Йоханссон (дикобразиха Эш), Ник Кролл (свин Гюнтер), Тэрон Эджертон (горилла Джонни), Гарт Дженнингс (игуана Мисс Ползли), среди новых героев стоит отметить актеров Бобби Каннавале (волк Джимми Кристал), Летицию Райт (кошка) и Эрика Андре (як), а также реальных певцов и певиц Боно (лев Клэй Кэллоуй), Фаррелла Уильямса (слон Альфонсо) и Холзи (волчица Порше Кристал).

Изначально планировалось, что Sing 2 / «Співай 2» выйдет на экраны 25 декабря 2020 года, но затем его перенесли 2 июля 2021 года, а чуть позже (и, надеемся, финально) на 22 декабря 2021 года.

Источник: Illumination