Первый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage» (премьера — 24 сентября 2021 года)

В преддверии осенней премьеры компания Sony Pictures наконец опубликовала первый полноценный трейлер сиквела «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage». Как понятно из названия, во второй части истории Веному придется столкнуться с сильнейшим соперником по имени Карнаж (Carnage).

Титульную роль исполнил все тот же Том Харди, а вот роль антагониста досталась харизматичному Вуди Харрельсону, сделавшему себе имя на воплощении отрицательных героев. Судя по трейлеру, во второй части симбиот распоясался еще сильнее и уже особо не скрывает свое присутствие в организме Эдди Брока.





Первый фильм «Веном» снял Рубен Флейшер, известный по фильмам «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2019). Несмотря на коммерческий успех и теплый прием публики, сиквел поручили снять Энди Серкису, известному широкой публике в первую очередь как актер захвата движения в фильмах серий «Властелин колец» (Голлум), «Планета обезьян» (Цезарь) и «Звездные Войны» (Сноук). Помимо пары главных героев в фильме также появятся Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис и другие.

Премьеру боевика «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage» неоднократно переносили — изначально он должен был выйти в кинотеатрах 2 октября 2020 года, затем его перенесли на 25 июня 2021 года, а новой датой определили 24 сентября 2021 года (или 17 сентября в некоторых регионах).

Источник: Sony