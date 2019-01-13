Photoshop в реальности: Procter & Gamble представила макияжный «принтер», автоматизирующий процесс выравнивания тона кожи

Американская компания Procter & Gamble представила на выставке CES 2019 гаджет Opté, который распознает пигментные пятна на коже и автоматически маскирует их.

Как сообщается, устройство оснащено специальными светодиодами, которые, подсвечивая кожу, позволяют выявлять едва заметные нарушения пигментации; камерой, способной делать до 200 снимков кожи в секунду, а также алгоритмом, который при помощи технологии распознавания изображений анализирует оттенок каждого снятого фрагмента и сравнивает снимки друг с другом в режиме реального времени.

Когда Opté обнаруживает требующее коррекцию место, встроенный «принтер» со 120 «соплами» покрывает его тонким слоем тональной основы, причем «интенсивность» нанесения макияжа подбирается таким образом, чтобы место коррекции как можно меньше выделялось на фоне естественного цвета кожи. Инженеры отмечают, что такое нанесение позволяет не только более эффективно скрыть недостатки кожного покрова, но и уменьшает использование тональных средств на 99% по сравнению с ручным нанесением.

В компании подчеркивают, что в основе используемой Opté сыворотки, помимо пигментов (их компания предоставляет несколько видов для разных оттенков кожи), также используются антивозрастные и увлажняющие средства, которые, как утверждается, помогут в принципе избавиться от пигментных пятен с течением времени.

Информации о том, когда новинка поступит в продажу, а также о цене гаджета и используемой в нем сыворотки пока что нет. Между тем, известно, что картридж с тональным кремом предстоит менять раз в два месяца.

Источник: N+1