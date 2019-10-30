Photoshop в скором времени сможет выделять на кадре конкретно те объекты, которые хочет пользователь





Компания Adobe представила функцию, которая «скоро» появится в новых версиях фоторедактора Photoshop. Она позволяет выделить область изображения, после чего программа самостоятельно определит ключевой объект на ней и выделит его контуры. Ранее в редактор уже добавили похожую функцию, однако она выделяла только ключевые объекты на всем изображении, а не выбранной пользователем произвольной части.

Отметим, что во многих фоторедакторах есть несколько вариантов функции выделения. Помимо простого выделения прямоугольником или произвольной фигурой, в них также есть и более автоматизированные инструменты. Например, существует функция выделения области по цвету или контрастным контурам, а также полуавтоматическое точное выделение, при котором пользователь сам задает точки на границе выделяемой области, но линия между ними проставляется алгоритмом в соответствии с контурами кадра.

В 2017 году Adobe показала гораздо более совершенный вариант функции выделения, позволяющую выделять объект на снимке в один клик. Однако у этой функции имеется недостаток: она сама определяет доминирующий в кадре предмет или несколько предметов и не позволяет указывать на конкретные предметы или область.

На видео показаны возможности функции автоматического выделения, реализованной в 2017 году.

В одной из новых версий Photoshop появится функция выделения конкретных объектов. Пользователь сможет указать удобным ему способом произвольную область на снимке, после чего алгоритмы компьютерного зрения самостоятельно выберут на ней объекты и выделят их. Функция не имеет ограничений по размеру области и количеству объектов в ней, а кроме того, она может правильно сработать даже в том случае, если небольшие части искомого объекта выходят за границы выделенной области или если требуется выделить объект, который является составной частью другого объекта, например, шапку на человеке или конкретный ингредиент в готовом блюде.

На видео запечатлены возможности новой функции автоматического выделения.

Когда именно новацией можно будет воспользоваться в фоторедакторе, в Adobe не уточнили.

Источник: N+1