В Україні розпочався розпродаж ігр для Sony PlayStation 4 (більше 40 позицій зі знижками до 70%)





Магазин PlayStation Україна оголосив масштабний розпродаж на ігрові хіти для Sony PlayStation 4 — популярні серії ігор і новинки 2020 року вже можна придбати зі знижками до 70% в магазинах електроніки. Розпродаж триватиме з 8 до 21 лютого 2021 року.

Серед найяскравіших пропозицій акції:

The Last of Us: Part II — 1099 UAH (-45%)

Ghost of Tsushima — 849 UAH (-57%)

Bloodborne — 389 UAH (-35%)

God of War — 389 UAH (-35%)

God of War 3 — 389 UAH (-35%)

Horizon Zero Dawn — 389 UAH (-35%)

Days Gone — 599 UAH (-70%)

Death Stranding — 599 UAH (-70%)

Marvel’s Spider-Man. Издание «Игра года» — 599 UAH (-57%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection — 389 UAH (-35%)

Загалом знижки доступні на більш ніж 40 позицій. Детальну інформацію про всі пропозиції розпродажу можна знайти на офіційній сторінці PlayStation.

Джерело: PlayStation Україна