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В Україні розпочався розпродаж ігр для Sony PlayStation 4 (більше 40 позицій зі знижками до 70%)

В Україні розпочався розпродаж ігр для Sony PlayStation 4 (більше 40 позицій зі знижками до 70%)

В Україні розпочався розпродаж ігр для Sony PlayStation 4 (більше 40 позицій зі знижками до 70%)


Магазин PlayStation Україна оголосив масштабний розпродаж на ігрові хіти для Sony PlayStation 4 — популярні серії ігор і новинки 2020 року вже можна придбати зі знижками до 70% в магазинах електроніки. Розпродаж триватиме з 8 до 21 лютого 2021 року.

Серед найяскравіших пропозицій акції:

  • The Last of Us: Part II — 1099 UAH (-45%)
  • Ghost of Tsushima — 849 UAH (-57%)
  • Bloodborne — 389 UAH (-35%)
  • God of War — 389 UAH (-35%)
  • God of War 3 — 389 UAH (-35%)
  • Horizon Zero Dawn — 389 UAH (-35%)
  • Days Gone — 599 UAH (-70%)
  • Death Stranding — 599 UAH (-70%)
  • Marvel’s Spider-Man. Издание «Игра года» — 599 UAH (-57%)
  • Uncharted: The Nathan Drake Collection — 389 UAH (-35%)

Загалом знижки доступні на більш ніж 40 позицій. Детальну інформацію про всі пропозиції розпродажу можна знайти на офіційній сторінці PlayStation.

Джерело: PlayStation Україна

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