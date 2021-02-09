В Україні розпочався розпродаж ігр для Sony PlayStation 4 (більше 40 позицій зі знижками до 70%)
Магазин PlayStation Україна оголосив масштабний розпродаж на ігрові хіти для Sony PlayStation 4 — популярні серії ігор і новинки 2020 року вже можна придбати зі знижками до 70% в магазинах електроніки. Розпродаж триватиме з 8 до 21 лютого 2021 року.
Серед найяскравіших пропозицій акції:
- The Last of Us: Part II — 1099 UAH (-45%)
- Ghost of Tsushima — 849 UAH (-57%)
- Bloodborne — 389 UAH (-35%)
- God of War — 389 UAH (-35%)
- God of War 3 — 389 UAH (-35%)
- Horizon Zero Dawn — 389 UAH (-35%)
- Days Gone — 599 UAH (-70%)
- Death Stranding — 599 UAH (-70%)
- Marvel’s Spider-Man. Издание «Игра года» — 599 UAH (-57%)
- Uncharted: The Nathan Drake Collection — 389 UAH (-35%)
Загалом знижки доступні на більш ніж 40 позицій. Детальну інформацію про всі пропозиції розпродажу можна знайти на офіційній сторінці PlayStation.
Джерело: PlayStation Україна