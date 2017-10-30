Подкаст The Big Beard Theory 136: Что будет определять дальнейшую эволюцию человека

Выясняем, как изменилась эволюция человека за время существования цивилизации и какие факторы станут определяющими в дальнейшем ее развитии.

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Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие

[00:02:48] ⋅⋅⋅ Как происходила эволюция человека в прошлом. Хронология гоминид.

[00:10:16] ⋅⋅⋅ Как происходит естественный отбор. Популярные заблуждения.

[00:16:28] ⋅⋅⋅ Развитие человека как вида до сегодняшнего состояния.

[00:20:07] ⋅⋅⋅ Действительно ли биологическая эволюция человека остановилась. Какие существенные изменения произошли в рамках естесвенного процесса.

[00:29:13] ⋅⋅⋅ Как влияет развитие технологий на эволюционные процессы. Выпуск с Андреем Себрантом.

[00:32:29] ⋅⋅⋅ Социальная структура в контексте эволюции.

[00:36:20] ⋅⋅⋅ Варианты дальнейшего видового развития человека.

[00:36:33] ⋅⋅⋅ Глобальный коллапс цивилизации и откат в прошлое.

[00:40:39] ⋅⋅⋅ Исход человечества в виртуальный мир.

[00:43:46] ⋅⋅⋅ Переход от индивидуальной эволюции к социальной.

[00:51:01] ⋅⋅⋅ Аугментации. The Big Beard Theory 6.

[00:58:06] ⋅⋅⋅ Генная инженерия. The Big Beard Theory 87.

[01:04:30] ⋅⋅⋅ Концептуальные отличия эволюции человека в прошлом и в будущем.

[01:10:57] ⋅⋅⋅ Прощание.