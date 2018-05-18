Подкаст The Big Beard Theory 164: Космическая архитектура. Взгляд в будущее
Продолжаем разбираться в теме космической архитектуры. На этот раз смотрим на несколько интересных проектов будущего различной степени фантастичности.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
- [00:01:06] ⋅⋅⋅ Первый выпуск Теории Большой Бороды о космической архитектуре.
- [00:02:50] ⋅⋅⋅ Как превратить идею в реальное архитектурное пространство.
- [00:04:54] ⋅⋅⋅ Главное отличие космической архитектуры от земной.
- [00:11:44] ⋅⋅⋅ Проект жилища на Венере.
- [00:16:17] ⋅⋅⋅ Проект жилища на Юпитере на основе «Пути на Амальтею».
- [00:21:28] ⋅⋅⋅ Проекты человеческих жилищ на Марсе.
- [00:31:24] ⋅⋅⋅ Analema Tower.
- [00:34:41] ⋅⋅⋅ Mars Ice House.
- [00:41:04] ⋅⋅⋅ Проеты с конкурса Moontopia.
- [00:50:44] ⋅⋅⋅ Подводим итоги.
- [00:55:05] ⋅⋅⋅ Прощание.