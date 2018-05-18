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Подкаст The Big Beard Theory 164: Космическая архитектура. Взгляд в будущее
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Подкаст The Big Beard Theory 164: Космическая архитектура. Взгляд в будущее

Подкаст The Big Beard Theory 164: Космическая архитектура. Взгляд в будущее

Продолжаем разбираться в теме космической архитектуры. На этот раз смотрим на несколько интересных проектов будущего различной степени фантастичности.

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