Подкаст The Big Beard Theory 173: Космические итоги первой половины 2018 года
Вместе с проектом Alpha Centauri вспоминаем самые важные события из мира космоса и науки за первую половину этого года.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
- [00:02:00] ⋅⋅⋅ Подкаст Late Night Space, канал Alpha Centauri
- [00:04:58] ⋅⋅⋅ SpaceX: запуск Falcon Heavy, Falcon 9 Block 5, секретный запуск Zuma и спутниковый интернет Starlink
- [00:14:31] ⋅⋅⋅ Rocket Lab: коммерческие запуски Electron и зеркальный спутник Humanity Star
- [00:17:38] ⋅⋅⋅ NASA: смена администрации, политические игры, формирование нового бюджета
- [00:23:25] ⋅⋅⋅ Китай: 20 запусков за полгода, падение Тьянгун-1 и планы на свою космическую станцию
- [00:25:53] ⋅⋅⋅ Луна: проект лунной орбитальной станции Deep Space Gateway
- [00:28:50] ⋅⋅⋅ Марс: сбои в работе MRO, запуск робота-геолога InSight, дрон-вертолет для ровера Mars 2020, глобальная пылевая буря и великое противостояние
- [00:31:42] ⋅⋅⋅ Космос: запуск телескопа TESS, окончание миссии Kepler, Хаябуса-2 и астероид Рюгу
- [00:35:33] ⋅⋅⋅ Астрономия: рой черных дыр в центре Млечного пути, большой датадроп от GAIA
- [00:36:42] ⋅⋅⋅ Физика: развенчание мифа EmDrive, смерть Стивена Хокинга
- [00:38:23] ⋅⋅⋅ Чего ждать от второй половины 2018: Parker Solar Probe, BepiColombo, прибытие OSIRIS-REx, тесты пилотируемых капсул, New Horizons
- [00:42:29] ⋅⋅⋅ Прощание