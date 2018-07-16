Подкаст The Big Beard Theory 173: Космические итоги первой половины 2018 года

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Вместе с проектом Alpha Centauri вспоминаем самые важные события из мира космоса и науки за первую половину этого года.

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