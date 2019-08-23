Подрядчики Microsoft слушали записи, сделанные Xbox 360 и Xbox One при использовании голосового управления

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Журналисты продолжают обнаруживать все новые случаи несанкционированной «прослушки» пользователей ради повышения качества распознавания голосовых команд. Теперь в этом уличили игровые приставки Microsoft — Xbox 360 и Xbox One.

Как сообщает портал Vice, Microsoft начала изучать аудио с консолей пользователей с появлением контроллеров Kinect. Корпорация наняла подрядчиков, которые слушали записи, сделанные консолью в момент обращения пользователя к ней, и оценивали то, как на них реагировало устройство. С 2016 года контроль качества стал еще масштабнее — ведь в Xbox One появился полноценный голосовой помощник Cortana (отметим, что виртуального ассистента удалили с консоли в прошлом месяце в пользу мобильного приложения).

По имеющейся информации, к подрядчикам Microsoft попадали как записи с командами для приставки, так и аудиофрагменты, не предназначенные для «ушей» голосового ассистента — это случалось, когда голосовое управление через Kinect или Cortana активировалось по ошибке. Кроме того, среди данных было много записей голосов детей — очевидно, что несовершеннолетних пользователей у игровой приставки очень много.

«Xbox, дай мне все игры бесплатно», — из фрагмента обращения юного пользователя к приставке.

По словам подрядчиков, за прослушивание записей им платили 10 долларов в час, при этом предварительно они подписывали контракты о неразглашении информации.