«Пока не грянул гром»: Sony решила перенести кинопремьеру «Венома 2» на более ранний срок — с 15 на 1 октября 2021 года

По всей видимости рекордные киносборы фильм «Шан-Чи и Легенда десяти колец» оказали серьезное впечатление на руководство студии Sony Pictures, которая решила не дожидаться ухудшения ситуации с коронавирусом, а сдвинуть релиз своего главного осеннего блокбастера на две недели вперед. Таким образом дата премьеры “Venom: Let There be Carnage” в очередной раз сменилась с 15 октября на 1 октября 2021 года.

Отметим, что таким образом фильм вернулся в изначально запланированный слот начала октября, так как изначально его планировали выпустить 2 октября 2020 года. Впрочем, затем фильм перенесли на 25 июня 2021 года, затем на 24 сентября и 15 октября 2021 года.

В сиквеле Веном и его носитель Эдди Брок (Том Харди) встретится с другим инопланетным симбиотом по имени Карнаж, который вселился в тело полубезумного злодея Клетуса Кэсседи (Вуди Харрельсон). Помимо пары главных героев в фильме снялись Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рид Скотт, Стивен Грэм и другие. Режиссером картины выступил Энди Серкис, принявший эстафету у Рубена Флейшера.

Интересно, что конкурирующая студия Paramount Pictures выбрала абсолютно противоположную стратегию, отложив премьеры своих фильмов, включая «Top Gun: Maverick» и «Mission: Impossible 7», на 2022 год.

В данный момент график кинопремьер на 2021 год выглядит следующим образом:

“Dear Evan Hansen” (Universal) — 24 сентября

“Venom: Let There be Carnage” (Sony) — 1 октября

“The Many Saints of Newark” (Warner Bros.) — 1 октября

“No Time to Die” (MGM) — 8 октября

“Halloween Kills” (Universal) — 15 октября

“Dune” (Warner Bros.) — 22 октября (в Украине — 16 сентября)

“Eternals” (Marvel/Disney) — 5 ноября

“Ghostbusters: Afterlife” (Sony) — 19 ноября

“West Side Story” (Disney) — 10 декабря

“Spider-Man: Far From Home” (Sony) — 17 декабря

“The Matrix Resurrections” (Warner Bros.) — 22 декабря

Источник: Variety