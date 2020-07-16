Покричать в Исландии: Минтуризма страны запустило сайт для эмоциональной разрядки

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Благодаря весьма оригинальному проекту министерства туризма Исландии теперь любой желающий может взять и как следует покричать, чтобы их услышали в самой Исландии.

Будем откровенны, 2020-й год — просто отвратительный! Эпидемия, природные аномалии, катаклизмы и разного рода трагические события, выпавшие на первую половину, угнетают и производят впечатление, что этот год кто-то проклял и вот-вот настанет конец света. Естественно, мы шутим. Тем не менее в жизни каждого нередко наступает момент, когда эмоции берут верх и хочется кричать во всех голос «А-а-а-а-а-а-а-а-а». Так вот весьма необычный проект министерства туризма Исландии предоставляет такую возможность, причем реализовано это весьма оригинально.

В партнерстве с рекламным агентством M&C Saatchi UK они запустили сайт Lookslikeyouneediceland.com. Там можно выбрать одну из подходящий локаций — скалу, поле или пляж, нажать желтую кнопку и записать свой крик души, после чего запись проиграет установленна на месте колонка. Вот так просто и в то же время гениально.

На странице проекта можно не только оставить свой крик, но и послушать крики других доведенных до ручки пользователей из самых разных стран.

«В этом году вы прошли через многое. Похоже, вам нужно идеальное место для того, чтобы выпустить пар», — говорится на сайте проекта.

Создатели надеются, что терапия криком поможет уставшим людям немного успокоиться, но подчеркивают, что в таких случаях все же лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Понятно, что этот проект — просто пиар-ход, но зато какой. Как бы там ни было, пятница близка, а эмоциональная разрядка никому не помешает.

Источник: Lookslikeyouneediceland.com