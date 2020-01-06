Полиция нравов Ирана заподозрила разработчиков Children of Morta в нарушении исламских обычаев

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Сотрудников иранской студии Dead Mage вызвали в местную полицию нравов из-за того, что их игра Children of Morta якобы противоречит нормам ислама. Об этом сообщил в Twitter руководитель студии Амир Фассихи (на данный момент твит удален, однако его успели сохранить в веб-архиве).

По словам игродела, иранские правоохранители начали разбирательство из-за жалобы, поданной на игру некой группой частных лиц. При этом впоследствии полиция нравов нашла жалобу обоснованной и теперь предъявила Dead Mage официальное подозрение в нарушении исламских обычаев.

Согласно Фассихи, разработчикам вменяют следующие нарушения моральных норм ислама, якобы имеющие место в Children of Morta:

наличие в игре танцев;

отсутствие хиджабов;

отсутствие упоминаний Бога;

использование магии для борьбы с демонами;

демонстрация в игре похорон, проводящихся не по исламским традициям.

Фассихи также отметил, что следующим шагом будет вызов разработчиков в местный шариатский суд. Согласно закону об уголовных наказаниях, который действует в Иране, за нарушение моральных норм в медиа грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до года, штрафа в размере от $30 до $180 до и/или до 74 ударов плетью. Кроме того, игроделов могут обязать удалить игру из магазинов. Напоследок напомним, что Children of Morta, фэнтезийная rogue-like экшн-RPG с проработанным сюжетом, рассказывающим о семье стражей пограничья, сражающихся со скверной, вышла 3 сентября 2019 года на PC, 15 октября — на PS4 и Xbox One, и 20 ноября — на Nintendo Switch. Средняя оценка проекта (PC-версия) на агрегаторе Metacritic составляет 82 балла из 100 от прессы и 8,3 балла из 10 от пользователей. Источник: DTF