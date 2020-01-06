Полиция нравов Ирана заподозрила разработчиков Children of Morta в нарушении исламских обычаев
Сотрудников иранской студии Dead Mage вызвали в местную полицию нравов из-за того, что их игра Children of Morta якобы противоречит нормам ислама. Об этом сообщил в Twitter руководитель студии Амир Фассихи (на данный момент твит удален, однако его успели сохранить в веб-архиве).
По словам игродела, иранские правоохранители начали разбирательство из-за жалобы, поданной на игру некой группой частных лиц. При этом впоследствии полиция нравов нашла жалобу обоснованной и теперь предъявила Dead Mage официальное подозрение в нарушении исламских обычаев.
Согласно Фассихи, разработчикам вменяют следующие нарушения моральных норм ислама, якобы имеющие место в Children of Morta:
- наличие в игре танцев;
- отсутствие хиджабов;
- отсутствие упоминаний Бога;
- использование магии для борьбы с демонами;
- демонстрация в игре похорон, проводящихся не по исламским традициям.
Фассихи также отметил, что следующим шагом будет вызов разработчиков в местный шариатский суд.
Согласно закону об уголовных наказаниях, который действует в Иране, за нарушение моральных норм в медиа грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до года, штрафа в размере от $30 до $180 до и/или до 74 ударов плетью. Кроме того, игроделов могут обязать удалить игру из магазинов.
Напоследок напомним, что Children of Morta, фэнтезийная rogue-like экшн-RPG с проработанным сюжетом, рассказывающим о семье стражей пограничья, сражающихся со скверной, вышла 3 сентября 2019 года на PC, 15 октября — на PS4 и Xbox One, и 20 ноября — на Nintendo Switch. Средняя оценка проекта (PC-версия) на агрегаторе Metacritic составляет 82 балла из 100 от прессы и 8,3 балла из 10 от пользователей.
Источник: DTF
- После удаления искомого твита Фассихи опубликовал новый, в котором указал, что выносить на всеобщее обозрение их проблемы с иранской полицией нравов было опрометчиво и что такого рода «внутренние» проблемы разработчики должны решать самостоятельно, внутри страны. Некоторые пользователи, вместе с тем, предположили, что, поскольку оригинальный пост привлек международное внимание и стал причиной негативных новостей об Иране в различных СМИ, игродела, вероятнее всего, попросту «настоятельно попросили» удалить свое сообщение во избежание дополнительных проблем.