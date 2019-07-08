Полноценный трейлер фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли, Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер
После анонсирующего тизера студия Disney выложила полноценый трейлер фильма Maleficent: Mistress of Evil / «Малефисента: Владычица тьмы», который является сиквелом фильма 2014 года.
Напомним, что картина Maleficent была снята по мотивам сказки «Спящая красавица», при этом особое внимание авторы уделили злой волшебнице Малефисенты в исполнении Анджелины Джоли. Во продолжении эта актриса вернется к своей роли, так же как Эль Фэннинг, воплотившая на экране принцессу Аврору.
Сценарий к фильму написала автор первой части Линда Вулвертон, режиссером выступил Хоаким Роннинг. В актерском составе также можно найти Мишель Пфайффер (королева Ингрит), Эда Скрейна, Сэма Райли, Харриса Дикинсона и др.
Премьера фильма Maleficent: Mistress of Evil / «Малефисента: Владычица тьмы» запланирована на 18 октября 2019 года.
Источник: Disney