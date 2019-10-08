Полноценный трейлер комедийного молодежного постапокалиптического сериала Daybreak / «Рассвет» от Netflix в стиле Mad Max
После первого тизера сервис Netflix выложил полноценный трейлер постапокалиптического сериала Daybreak / «Рассвет», который представляет собой молодежную версию Mad Max с вкраплениями The Walking Dead. Проект основана на одноименной серии комиксов Брайана Ральфа.
Сериал начинается как обычная молодежная драма/комедия, в которой недавно переехавший из Канады «ботан» Джош Уилер (Колин Форд) пытается освоиться в новой школе. Поначалу все идет не очень удачно, однако когда герой находит девушку своей мечты, происходит нечто ужасное. Ядерный взрыв не только уничтожает привычный мир, но вдобавок превращает выживших взрослых в некое подобие зомби.
В их отсутствие подросткам приходится взять ситуацию в свои руки, бесконтрольно самовыражаясь в свое удовольствие. В итоге главный герой с помощью новых друзей — пацифиста Уэсли Фистса (Остин Крют) и девочки-пироманки Анжелики (Аливия Элин Линд), отправляется на поиски пропавшей подруги Сэм Дин (Софи Симнетт).
Шоураннером проекта выступил Арон Эли Колейт, известный своими работами над сериалом NBC «Герои» и комиксами Ultimate X-Men, режиссером — Брэд Пейтон (Rampage, Frontier). В ролях также снялись Мэтью Бродерик, Криста Родригес, Жанте Годлок, Грегори Касьян и Коди Кирсли.
Премьера первого сезона сериала Daybreak / «Рассвет» в составе 10 серий состоится на платформе Netflix 24 октября 2019 года.
Источник: Netflix