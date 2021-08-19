Новый трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова для Apple TV+
Вслед за первым стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал второй трейлер сериала Foundation \ «Основание» — горячо ожидаемой крупнобюджетной адаптации классического научно-фантастического произведения Айзека Азимова.
Трейлер дебютного сезона Foundation \ «Основание» на английском языке
Действие в сериале производства Skydance Television начнется с того же места, что и серия Азимова: с Галактической Империей на пике развития и «психоисторией» Селдона, предсказывающей ее падение, что требует создания организации «Основание» для хранения знаний человечества в новую темную эпоху.
Главные роли в телеадаптации сыграли Джаред Харрис (Гэри Селдон), Ли Пейс (Император Галактики) и Лу Ллобелл (Гал Дорник). Шоураннерами и продюсерами адаптации классического научно-фантастического произведения выступают Дэвид Гойер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Джош Фридман («Война миров»).
24 сентября в Apple TV+ выйдут первые три эпизода «Основания», а остальные будут выходить по одной каждую пятницу.
- Написанный Айзеком Азимовым цикл научно-фантастических романов «Основание» (Foundation) состоит из семи книг. Первоначально вышло три книги, но позже были написаны еще четыре, из них две предваряют хронологию описываемого мира. В 1966 году трилогия удостоилась специальной премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен» (Best All-Time Series), а читатели журнала «Локус» включили серию в десятку лучших научно-фантастических романов всех времен.
-
- В 1973 году BBC выпустила радиоспектакль из восьми эпизодов Трилогия Основания, в основу которого легли «Основание», «Основание и Империя» и «Второе Основание». В ноябре 2014 года экранизировать книжный цикл решился HBO, а сценаристом и продюсером был заявлен Джонатан Нолан, но в итоге из-за его занятости в «Мире Дикого запада» проект отложили.