Новый трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова для Apple TV+

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Вслед за первым стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал второй трейлер сериала Foundation \ «Основание» — горячо ожидаемой крупнобюджетной адаптации классического научно-фантастического произведения Айзека Азимова.

Трейлер дебютного сезона Foundation \ «Основание» на английском языке

Действие в сериале производства Skydance Television начнется с того же места, что и серия Азимова: с Галактической Империей на пике развития и «психоисторией» Селдона, предсказывающей ее падение, что требует создания организации «Основание» для хранения знаний человечества в новую темную эпоху.

Главные роли в телеадаптации сыграли Джаред Харрис (Гэри Селдон), Ли Пейс (Император Галактики) и Лу Ллобелл (Гал Дорник). Шоураннерами и продюсерами адаптации классического научно-фантастического произведения выступают Дэвид Гойер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Джош Фридман («Война миров»).

24 сентября в Apple TV+ выйдут первые три эпизода «Основания», а остальные будут выходить по одной каждую пятницу.