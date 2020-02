Порт The Outer Worlds на Switch отложили из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV

Релиз порта The Outer Worlds на гибридной консоли Nintendo Switch был запланирован на 6 марта, однако шанхайская команда Virtuos, которая занимается им, не укладывается в сроки из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Новая дата выхода не уточняется, издатель проекта Private Division обещает сообщить ее позже.

При этом игру теперь решено выпустить на картридже — изначально физические копии должны были поставлять только с кодом.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!

— Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020