Порт The Outer Worlds на Switch отложили из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV





Релиз порта The Outer Worlds на гибридной консоли Nintendo Switch был запланирован на 6 марта, однако шанхайская команда Virtuos, которая занимается им, не укладывается в сроки из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Новая дата выхода не уточняется, издатель проекта Private Division обещает сообщить ее позже.

При этом игру теперь решено выпустить на картридже — изначально физические копии должны были поставлять только с кодом.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know! — Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020

Интересно, что немногим ранее инвестиционная компания Jefferies Group сообщила, что из-за вспышки коронавируса может пострадать в том числе старт PS5 и Xbox Series X, запланированный на рождественский сезон 2020 года, поскольку обе приставки должны производиться в Китае как раз в наиболее пострадавших регионах или рядом с ними. В Microsoft и в Sony отказались комментировать данную информацию.

Кроме того, по данным аналитиков, задержки могут затронуть и производство видеоигр, причем не только тех, что создаются китайскими разработчиками для китайского рынка. Дело в том, что некоторые крупные западные компании, хотя и ответственны за большую часть своих проектов, нередко отдают отдельные их элементы — к примеру, графическую составляющую — на аутсорсинг в Китай. Таким образом, из-за вспышки коронавируса потенциально может пострадать производство западных ААА-тайтлов, прогнозируют аналитики.

Источник: DTF