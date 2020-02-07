Блоги
Порт The Outer Worlds на Switch отложили из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV

Порт The Outer Worlds на Switch отложили из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV

Порт The Outer Worlds на Switch отложили из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV


Релиз порта The Outer Worlds на гибридной консоли Nintendo Switch был запланирован на 6 марта, однако шанхайская команда Virtuos, которая занимается им, не укладывается в сроки из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Новая дата выхода не уточняется, издатель проекта Private Division обещает сообщить ее позже.

При этом игру теперь решено выпустить на картридже — изначально физические копии должны были поставлять только с кодом.

Интересно, что немногим ранее инвестиционная компания Jefferies Group сообщила, что из-за вспышки коронавируса может пострадать в том числе старт PS5 и Xbox Series X, запланированный на рождественский сезон 2020 года, поскольку обе приставки должны производиться в Китае как раз в наиболее пострадавших регионах или рядом с ними. В Microsoft и в Sony отказались комментировать данную информацию.

Кроме того, по данным аналитиков, задержки могут затронуть и производство видеоигр, причем не только тех, что создаются китайскими разработчиками для китайского рынка. Дело в том, что некоторые крупные западные компании, хотя и ответственны за большую часть своих проектов, нередко отдают отдельные их элементы — к примеру, графическую составляющую — на аутсорсинг в Китай. Таким образом, из-за вспышки коронавируса потенциально может пострадать производство западных ААА-тайтлов, прогнозируют аналитики.

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить