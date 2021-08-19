После победы в чемпионате Formula E (2020/2021) Mercedes заявил, что покинет гоночную серию уже в следующем году





Немецкий автопроизводитель Mercedes решил завершить выступление в электромобильном чемпионате Formula E на высокой ноте… и объявил об уходе из серии уже в следующем году. Команда Mercedes-EQ Formula E Team проведет свой последний сезон №8 (2021/2022), который завершится ориентировочно в августе 2022 года, после чего сосредоточится на создании серийных электромобилей.

Интересно, что помимо развития серийных электромобилей немцы собираются продвигать «электромобильный» прогресс в более популярном чемпионате Formula 1, что можно воспринимать как намек на то, что переход «первой» формулы на электрические рельсы вовсе не за горами. Бренд также поблагодарил создателей чемпионата Formula E за возможность познакомить более широкую аудиторию любителей автоспорта с электромобильным брендом Mercedes-EQ.





Представители компании Mercedes-Benz напомнили, что впервые немецкая команда HWA Racelab вышла на трассу в 5 сезоне, уже в шестом сезоне пилот Mercedes завоевал первую победу на финальном этапе, а седьмой сезон стал кульминацией для команды Mercedes-EQ Formula E Team, которая выиграла командный кубок и привела к титулу чемпиона мира своего пилота Ника де Вриса. Интересно, что ранее о своем уходе из чемпионата Formula E также заявили еще два немецких автопроизводителя Audi и BMW.

Напомним, что в июле текущего года Mercedes заявил, что уже к 2025 году у всех серийных моделей компании будет полностью электрическая версия, а с 2030 года бренд полностью перейдет на электромобили.

Источник: Mercedes-EQ Formula E Team