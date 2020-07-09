Премьера второго сезона супергеройского сериала The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» состоится 31 июля 2020 года [трейлер]





За три недели до выхода нового сезона сериала The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» компания Netflix опубликовала первый официальный трейлер, который проливает свет на события второго сезона. Как наверняка помнят те, кто смотрел дебютный сезон, в его концовке герои отправились в прошлое.

Каждый из воспитанников Академии попадает в свой период прошлого века в промежутке между 1960-1963 годами, где ему предстоит выполнить ту же задачу, что и в первом сезоне — спасти Землю от Апокалипсиса. Судя по ролику, герои по-разному устраиваются в отведенном им времени — кто-то становится гуру, а кто-то — борцом за права ущемленных. В любом случае возвращение странной семейки Харгривз на экраны можно только приветствовать.

Напомним, что сериал The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» является экранизацией одноименной серии комиксов от издательства Dark Horse Comics. Первый сезон в составе 10 серий вышел 15 февраля 2019 года. В ролях снялись Эллен Пейдж, Том Хоппер, Давид Кастаньеда, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и другие, практически все они вернутся к своим ролям во втором сезоне уже 31 июля.

Источник: Polygon