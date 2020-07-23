Премьеру фильма «Билл и Тед 3» с Киану Ривзом в главной роли перенесли на 1 сентября, релиз осуществят одновременно в VOD-сервисах и избранных кинотеатрах





К сожалению, эпидемия переносов кинопремьер затронула и комедию «Билл и Тед 3» / Bill & Ted Face the Music. Причем фильм с Киану Ривзом в главной роли постигла самая незавидная участь — его не просто перенесли на новую дату, а отправили прямиком в цифровые сервисы, без массового проката в кинотеатрах (его покажут только в избранных залах, которые согласятся взять его в прокат).

Ранее планировалось, что финальная часть трилогии о приключениях Билла и Теда выйдет 21 августа 2020 года, однако после ряда переносов других фильмов и непонятной в целом ситуации с прокатной индустрией, продюсеры решили не рисковать и отдать релиз стриминговым сервисам. Это однозначно скажется на сборах картины, однако вряд ли хоть кто-то (включая исполнителей главных ролей) планировал дальнейшее развитие франшизы, так что в данном случае студия просто зафиксирует убытки или получит небольшую прибыль.

Напомним, что первые две части серии вышли в 1989 и 1991 году соответственно, они рассказывали о путешествиях во времени и исторических героях в жанре музыкальной молодежной комедии. На тот момент Киану Ривз еще не снялся в своих самых заметных картинах, при этом в июле 1991 года вышли сразу три фильма с его участием — «Новые приключения Билла и Теда» и куда более интересные «Мой личный штат Айдахо» и «На гребне волны».

Третья часть продолжит знакомую сюжетную линию, но в этот раз компанию постаревшим героям (Ривзу — 55, Уинтеру — 54) составят их дочери. Сценарий к картине написали те же Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали над двумя первыми частями франшизы, а режиссером выступил Дин Паризо. Первые известия о том, что фильм «Билл и Тед 3» находится в работе, появились еще в 2010 году, однако с тех пор процесс несколько раз приостанавливали, так что в итоге над проектом работали порядка десяти лет.

Источник: Variety