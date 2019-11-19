Протомолекула снова в деле. Вышел (интригующий!) трейлер четвертого сезона сериала «Пространство» / The Expanse
На YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime вышел новый трейлер продолжение космосаги The Expanse / «Пространство», считающейся лучшим научно-фантастическим сериалом со времен Battlestar Galactica. Премьера четвертого сезона столь полюбившегося многим шоу, основанного на одноименной серии фантастических романов Даниэля Абрахама и Тая Френка (используют псевдоним Джеймс Кори) состоится 13 декабря.
В четвертом сезоне шоу действие перенесется за пределы Солнечной системы — события развернутся на Илиосе, первой планете за вратами Кольца, а главные герои окажутся в самом эпицентре конфликта между колонистами. Новый ролик проливает больше света на подробности сюжета, а также ясно дает понять, что загадочная «протомолекула» еще вдоволь пощекочет нервы зрителям. В целом трейлер выглядит весьма многообещающе и интригующе.
Рейтинг третьего сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% и 98% соответственно.
- Сериал The Expanse основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори. Первый эпизод шоу был показан онлайн на сайте Syfy 23 ноября 2015 года, премьера первого сезона из 10 серий состоялась 14 декабря 2015 года. 1 февраля 2017 года стартовал второй сезон из 13 серий. Премьера третьего сезона состоялась на Syfy 11 апреля 2018 года, заключительный 13-й эпизод вышел 5 июля.
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- Amazon выкупила The Expanse / «Пространство» у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне из-за низких рейтингов. И еще за полгода до выхода четвертого сезона, основанного на четвертом романе книжного цикла The Expanse «Пожар Сиболы», Amazon объявила о продлении шоу на пятый сезон.