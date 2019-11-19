Протомолекула снова в деле. Вышел (интригующий!) трейлер четвертого сезона сериала «Пространство» / The Expanse

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На YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime вышел новый трейлер продолжение космосаги The Expanse / «Пространство», считающейся лучшим научно-фантастическим сериалом со времен Battlestar Galactica. Премьера четвертого сезона столь полюбившегося многим шоу, основанного на одноименной серии фантастических романов Даниэля Абрахама и Тая Френка (используют псевдоним Джеймс Кори) состоится 13 декабря.

В четвертом сезоне шоу действие перенесется за пределы Солнечной системы — события развернутся на Илиосе, первой планете за вратами Кольца, а главные герои окажутся в самом эпицентре конфликта между колонистами. Новый ролик проливает больше света на подробности сюжета, а также ясно дает понять, что загадочная «протомолекула» еще вдоволь пощекочет нервы зрителям. В целом трейлер выглядит весьма многообещающе и интригующе.

Рейтинг третьего сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% и 98% соответственно.