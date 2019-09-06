Пятизвездочный отель на Мальдивах обзавелся крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанцией
Частный остров Диду-Финолу, входящий в состав атолла Южный Ари на Мальдивских островах, обзавелся крупнейшей в мире морской солнечной электростанцией. Как сообщает Inhabitat, энергия установки SolarSea от компании SwimSol используется для нужд расположенного на острове пятизвездочного отеля LUX* South Ari Atoll.
Это не первый опыт использования солнечной энергии на Диду-Финолу. Ранее местный курорт установил солнечные батареи на крышах строений. Однако теперь речь идет о намного более мощной установке, в состав которой входят 12 плавающих в море панелей, защищенных от волн, штормов и соленой воды.
Как сообщается, благодаря новой электростанции выработка солнечной энергии на острове выросла на 40% и достигла 678 киловатт-пик. В результате при благоприятных погодных условиях (а они на Мальдивах нередки) вырабатываемой солнечными установками энергии достаточно, чтобы запитать все гостевые виллы. Когда солнца не хватает, отель прибегает к использованию традиционной альтернативы — дизельным генераторам.
По расчетам администрации LUX* South Ari Atoll, использование энергии солнца позволяет заведению экономить до 260 000 литров дизельного топлива в год, так что это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды. Кроме того, помимо сокращения выбросов углекислого газа, платформы SolarSea предоставляют убежище для молодых рыб и коралловых планул — последних после превращения в коралловые колонии можно впоследствии пересадить на дно океана.
Ролик SwimSol, выпущенный в рамках кампании по привлечению инвестиций.
В дальнейшем владельцы острова намерены продолжить наращивать выработку солнечной энергии.
Источник: hightech.plus
- Дабы доказать гостям свою приверженность экотуризму, администрация LUX* South Ari Atoll даже создала внутренний IPTV-треккер, который позволяет транслировать на подключенные к отельной сети устройства информацию о том, сколько солнечная электростанция выработала электричества, а также сколько было сэкономлено дизельного топлива и какое количество выбросов углекислого газа благодаря этому не попало в атмосферу.
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- Бизнес-модель SwimSol подразумевает заключение с отелем долгосрочного контракта, в рамках которого компания обязуется бесплатно установить солнечную электростанцию и ее обслуживать, а отель - покупать вырабатываемую электроэнергию, причем стоимость одного «солнечного» киловатт-часа для заведения стабильно составляет половину цены киловатт-часа, вырабатываемого дизель-генератором. По истечению контракта солнечная электростанция переходит в собственность отеля. До этого момента SwimSol, как предполагается, должна отбить вложения и заработать.
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- Помимо LUX* South Ari Atoll, клиентами SwimSol являются также пятизвездочные отели Heritance Aarah Maldives и Ozen by Atmosphere Maadhoo Island. Они тоже расположены на Мальдивах. При этом продолжительность заключенного со SwimSol контракта для LUX* South Ari Atoll составляет 18 лет, для других отелей - 20 лет.