Пятизвездочный отель на Мальдивах обзавелся крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанцией





Частный остров Диду-Финолу, входящий в состав атолла Южный Ари на Мальдивских островах, обзавелся крупнейшей в мире морской солнечной электростанцией. Как сообщает Inhabitat, энергия установки SolarSea от компании SwimSol используется для нужд расположенного на острове пятизвездочного отеля LUX* South Ari Atoll.

Это не первый опыт использования солнечной энергии на Диду-Финолу. Ранее местный курорт установил солнечные батареи на крышах строений. Однако теперь речь идет о намного более мощной установке, в состав которой входят 12 плавающих в море панелей, защищенных от волн, штормов и соленой воды.

Как сообщается, благодаря новой электростанции выработка солнечной энергии на острове выросла на 40% и достигла 678 киловатт-пик. В результате при благоприятных погодных условиях (а они на Мальдивах нередки) вырабатываемой солнечными установками энергии достаточно, чтобы запитать все гостевые виллы. Когда солнца не хватает, отель прибегает к использованию традиционной альтернативы — дизельным генераторам.

По расчетам администрации LUX* South Ari Atoll, использование энергии солнца позволяет заведению экономить до 260 000 литров дизельного топлива в год, так что это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды. Кроме того, помимо сокращения выбросов углекислого газа, платформы SolarSea предоставляют убежище для молодых рыб и коралловых планул — последних после превращения в коралловые колонии можно впоследствии пересадить на дно океана.

Ролик SwimSol, выпущенный в рамках кампании по привлечению инвестиций.

В дальнейшем владельцы острова намерены продолжить наращивать выработку солнечной энергии.

Источник: hightech.plus