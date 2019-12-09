Райан Рейнольдс играет роль обретшего самосознание NPC в дебютном трейлере комедийного боевика Free Guy





20th Century Fox и Walt Disney Pictures выпустили дебютный трейлер фантастического комедийного боевика Free Guy с актером Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Фильм режиссера Шона Леви («Ночь в музее», «Очень странные дела») повествует о невинном банковском клерке, который уже давно привык к постоянным ограблениям, перестрелкам, взрывам и прочим неприятностям вокруг. Вместе с тем, однажды он решает дать отпор бандиту, после чего узнает, что он — всего лишь второстепенный персонаж (NPC) из многопользовательской видеоигры с открытым миром, напоминающей смесь GTA Online и Fortnite. Вдобавок к этому ему становится известно, что разработчики готовят игру к закрытию, и главный герой предпринимает попытку спасти свой цифровой мир от уничтожения.

Помимо Рейнольдса в фильме снимаются Джоди Комер («Убивая Еву»), Джо Кири («Очень странные дела»), Лил Рел Ховери (Get Out) и Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»). Кроме того, обещаны камео ряда известных стримеров, в частности, Ninja, Jacksepticeye и Laser Beam.

Премьера Free Guy намечена на 3 июля 2020-го.

Источник: DTF