Райан Рейнольдс играет роль обретшего самосознание NPC в дебютном трейлере комедийного боевика Free Guy
20th Century Fox и Walt Disney Pictures выпустили дебютный трейлер фантастического комедийного боевика Free Guy с актером Райаном Рейнольдсом в главной роли.
Фильм режиссера Шона Леви («Ночь в музее», «Очень странные дела») повествует о невинном банковском клерке, который уже давно привык к постоянным ограблениям, перестрелкам, взрывам и прочим неприятностям вокруг. Вместе с тем, однажды он решает дать отпор бандиту, после чего узнает, что он — всего лишь второстепенный персонаж (NPC) из многопользовательской видеоигры с открытым миром, напоминающей смесь GTA Online и Fortnite. Вдобавок к этому ему становится известно, что разработчики готовят игру к закрытию, и главный герой предпринимает попытку спасти свой цифровой мир от уничтожения.
Помимо Рейнольдса в фильме снимаются Джоди Комер («Убивая Еву»), Джо Кири («Очень странные дела»), Лил Рел Ховери (Get Out) и Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»). Кроме того, обещаны камео ряда известных стримеров, в частности, Ninja, Jacksepticeye и Laser Beam.
Премьера Free Guy намечена на 3 июля 2020-го.
Источник: DTF
- Одной из положительных черт грядущего фильма авторы называют то, что он «не является ни сиквелом, ни приквелом, ни ребутом», и, будучи полностью оригинальным (картина не берет за основу вселенную определенной видеоигры и не упоминает конкретные игровые проекты), не ограничен рамками, накладываемыми необходимостью соответствовать канонам той или иной франшизы.