Ratchet & Clank: Rift Apart обзавелась новым трейлером и датой выхода — эксклюзив PS5 выходит 11 июня

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Одновременно в PS Store стартовали предзаказы на два издания: стандартное издание обойдется в 2 299 гривен, а расширенное Deluxe — 2 599 гривен.

Ratchet & Clank: Rift Apart — новая часть знаменитой серии приключенческих экшенов про Рэтчетта и Кланка от студии Insomniac Games (создатели Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales), ставшей в 2019 году частью Sony Interactive Entertainment. Это прямое продолжение Into the Nexus 2013 года, но игра расскажет отдельную историю и разработана таким образом, чтобы порадовать как давних поклонников франшизы, так и новичков. Иными словами, знакомство с сюжетом предыдущих игр необязательно.

«Ratchet & Clank: Rift Apart — это новое полнометражное приключение. Рэтчет и Кланк разделяются, когда злой доктор Нефариус использует устройство, открывающее доступ к альтернативным измерениям, чтобы найти галактику, в которой он всегда побеждает. Пытаясь воссоединиться, они встретят нового бойца сопротивления Ломбаксу, исследуют новые и знакомые локации (но с новыми пространственными поворотами!) И получат в свое распоряжение совершенно новый арсенал необычного оружия». из официального описания сюжета Ratchet & Clank: Rift Apart

Анонс игры состоялся в прошлом году на июньской презентации PS5, а на августовском Opening Night Live в рамках Gamescom 2020 нам показали впечатляющий геймплей. Тогда говорилось, что игра выйдет «в то же время, что и PS5».

Новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart с анонсом старта предзаказов

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Обложка, арт и детали предзаказа

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет только на PS5 и будет использовать все ключевые особенности консоли (3D-звук, тактильную отдачу контроллера и моментальные загрузки благодаря высокоскоростному SSD). За предзаказ стандартного издание в подарок идет два игровых предмета: карбоновая броня и оружие-пикселизатор.

В расширенное издание входят пять сетов брони, набор наклеек для фоторежима, 20 единиц раритариума (материал для улучшения предметов в игре), цифровой саундтрек и цифровой альбом с иллюстрациями.