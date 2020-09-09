Razer выпустила новый съедобный игровой «аксессуар» — жвачки для повышения концентрации и реакции

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В прошлом году Razer адресовала геймерам растворимый напиток Respawn для повышения концентрации внимания и интенсивности умственной деятельности, а сейчас известный производитель игровой периферии представил очередной такой съедобный игровой «аксессуар» — жевательную резинку для повышения концентрации внимания и увеличения скорости реакции. Нет, это не шутка.

Respawn by 5 Gum — именно так называется фирменная жвачка от Razer для любителей компьютерных игр — является плодом сотрудничества с известным производителем жевательной резинки Mars Wrigley, а точнее принадлежащим ему брендом Five Gum.

Razer особо подчеркивает, что созданию жевательной резинки предшествовал «большой объем исследований и разработок» с изучением ежедневных режимов, игровых графиков, а также предпочтений в перекусах у обычных и профессиональных игроков. Как отмечает Razer, целью было разработать продукт, который можно употреблять в любое время дня и ночи, чтобы игроки оставались собранными и сфокусированными на игровых задачах, но только на время игры. Respawn by 5 Gum выступает альтернативой энергетикам с высоким содержанием кофеина. Единственный источник кофеина в жевательной резинке — это экстракт зеленого чая.

Что интересно, жевательная резинка Razer — черная, хотя основным фирменным цветом бренда является зеленый. При этом Razer заверяет, что жвачка абсолютно безопасна и не окрашивает язык, зубы и губы.

Жевательная резинка «Respawn by 5 Gum» предложена в трех вариантах: прохладная мята, тропический пунш и гранатовый арбуз. Цена — $2,99 за пачку из 15 пластинок или $27,99 доллара за упаковку из 10 штук. Она уже доступна для покупки в онлайн-магазине Razer, а также в Amazon.

Источник: The Verge