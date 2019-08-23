Разработан умный браслет, который предскажет вспышку агрессии у ребенка с аутизмом за минуту до ее начала





Американские исследователи представили умный браслет, который умеет предсказывать приступы агрессии у людей с расстройством аутистического спектра до ее начала. Об устройстве рассказывается на сайте Северо-Восточного университета.

Отметим, что помимо трудностей с социальным взаимодействием люди с расстройством аутистического спектра испытывают трудности с выполнением ежедневных действий. Отчасти это может быть связано с фобиями, которые, в свою очередь, во многом возникают из-за аномального эмоционального познания. В частности, для людей с этим расстройством (как в детстве, так и во взрослом возрасте) характерны внезапные приступы агрессии, возникающие во многом из-за высокого уровня стресса.

Систематических исследований, которые бы указывали на причины и последствия подобных вспышек, существует мало. Тем не менее, ученые из Северо-Восточного университета под руководством Мэттью Гудвина создали устройство, которое может помочь такие вспышки контролировать.

О подробностях работы устройства известно не так много. Гудвин и его команда провели исследование с участием 20 человек с аутизмом: в течение 87 часов они регистрировали моменты агрессивных вспышек и сопутствующую физиологическую реакцию — температуру тела, потоотделение, сердцебиение, а также движения их рук. После этого они научили оснащенный необходимыми для этого датчиками браслет предсказывать приступ агрессии за минуту до его начала с точностью 84%.

Следует уточнить, что минута — это сравнительно немного для предупреждения приступа. Тем не менее, по словам исследователей, даже этого времени достаточно, чтобы ухаживающий за ребенком взрослый либо родитель мог принять превентивные меры, в частности, увел ребенка от окружающих и попытался успокоить его до того, как его эмоциональное состояние сильно ухудшится.

«В настоящее время приступы агрессии застают тех, кто ухаживает за ребенком с расстройством аутистического спектра, врасплох», — указывают специалисты.

При этом в будущем ученые собираются улучшить технологию: для этого они проведут дополнительные исследования с участием большего количества человек и попробуют научить устройство выявлять нарастание агрессии еще раньше. По словам ученым, возможность заблаговременно выявлять приступ агрессии вселит в родителей больше уверенности, благодаря чему они перестанут бояться посещать с ребенком общественные места.

«Сегодня родители агрессивных детей предпочитают держать своих чад под постоянным домашним арестом. Они не ходят в кино, не ходят в продуктовые магазины со своим ребенком, не ходят в парки», — указывают инженеры.

О том, когда устройство появится в продаже, ничего не известно.

Источник: N+1