Разработчик Halide: новый формат Apple ProRAW — это немного улучшенный DNG, который существует с 2004 года





Смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max выделяются, кроме прочего, поддержкой фирменного «профессионального» формата изображений ProRAW — буквально на прошлой неделе вышло обновление iOS 14.3, добавившее поддержку этой новой функции. Новый формат, придуманный Apple, объединяет возможности вычислительной фотографии с преимуществами формата RAW. Но в действительности новый ProRAW — это слегка доработанная версия открытого формата DNG, существующего с 2004 года.

Разработчики Halide — iOS-приложения для съемки фото от бывшего дизайнера Apple Себастиана де Уита и бывшего разработчика Twitter Бена Садофски — опубликовали объемный материал с иллюстрациями и примерами фото, посвященный анализу особенностей ProRAW.

По словам Садофски, «технически, не существует такого понятия, как файл ProRAW». Файлы изображений ProRAW, как объясняет разработчик, представляют собой обычные файлы DNG, использующие малоизвестные функции из спецификации DNG, а также несколько новых функций, которые Apple совместно с Adobe реализовала в новой спецификации версии 1.6.

В рамках сотрудничества Adobe и Apple разработали новый набор маркеров данных для открытого формата RAW, обеспечивающий большую часть возможностей обработки файлов DNG, для которых производитель iPhone решил использовать бренд ProRAW. Собственно, новая спецификация DNG версии 1.6 вышла в один день с публичной бета-версией iOS 14.3, что служит явным свидетельством тесного сотрудничества.

Садофски подчеркнул, что решение Apple использовать формат DNG означает, что, несмотря на их попытку ребрендинга технологии как собственного формата RAW, ничего проприетарного в получаемых на выходе файлах нет. Теоретически фотографии должны быть совместимы с любым другим устройством или программой с полноценной поддержкой DNG 1.6.

Разработчик утверждает, что изображения ProRAW сохраняют значения пикселей после этапа демозаики. По его словам, эти демозаичные цветовые значения по-прежнему содержат все исходные цвета и динамический диапазон сцены, они просто исключают этап выбора алгоритма демозаики, который будет использоваться для этих данных — обычно это делается при постобработке в редакторах.

Учитывая сильные стороны Apple, заключающиеся в вертикальной интеграции оборудования и программного обеспечения, вполне вероятно, что iOS лучше справится с демозаизацией изображений, чем любой сторонний редактор RAW. Как отмечает разработчик, Apple «точно знает, какой датчик вы используете, и как он себя ведет с разными настройками ISO». Садофски также указывает, что в сочетании с технологией распознавания изображений Apple iOS может применять определенный алгоритм демозаики в зависимости от сцены для достижения оптимального результата.

Еще одно преимущество такого подхода заключается в том, что Apple теоретически может начать разработку собственных датчиков, отказавшись от используемого сейчас фильтра Байера. В теории это позволит добиться лучшей оптимизации и обеспечить поддержку в профессиональном ПО для обработки фотографий вроде Lightroom с первого дня.

В своем анализе разработчик детально объясняет, как Apple использует «локальное отображение тонов и другие преимущества вычислительной фотографии» прямо внутри DNG, используя новые метки стандарта DNG 1.6. В частности, посредством этих меток Apple привнесла собственные технологии Smart HDR и Deep Fusion в ProRAW. Изображения ProRAW также хранят семантические карты — данные глубины, используемые в портретном режиме. Это дает разработчикам дополнительный параметр, с которым можно работать.

Разработчик также затронул гибкость настройки размеров ProRAW — стандартный файл ProRAW, записанный с использованием 12-битных данных по умолчанию, занимает примерно 25 МБ, но при необходимости разработчики могут выбрать 10-битный режим, что позволит сократить размер вдвое без потери основных преимуществ. Сжатие с потерями позволит сократить размер файлов до 1 МБ, но на выходе в таком случае получится ProRAW, который не сильно отличается от 8-битного JPEG.

В заключение Садофски отмечает, что ProRAW «является шагом вперед для всех, но больше всех выиграют начинающие фотографы». Возможность редактирования RAW непосредственно в родном приложении камеры на iOS сильно облегчает продвинутую ручную обработку снимков, позволяя обойтись без продвинутых сторонних редакторов вроде Affinity Photo, Adobe Lightroom, Capture One и т.д.

По итогу можно сказать, что ProRAW представляется весьма полезным решением, но то, что Apple пытается выдать DNG за собственную разработку выглядит, мягко говоря, некрасиво. Еще сильнее огорчает, что компания поступает таким образом далеко не впервые и далеко за примерами ходить нужно — в основе фирменной технологии беспроводной зарядки MagSafe лежит открытый стандарт Qi.