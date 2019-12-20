«Реальные самолеты, реальные перегрузки»: как снимали фильм Top Gun: Maverick с Томом Крузом [видео]

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В начале недели в сети появился новый трейлер фильма-сиквела Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Спустя неколько дней киностудия Paramount Pictures опубликовала весьма интересное видео, которое демонстрирует процесс съемок этого «воздушного боевика».

Том Круз неоднократно заявлял в интервью, что новый Top Gun снят старым добрым способом — с реальными самолетами и перегрузками и без компьютерной графики. Теперь убедиться в этом могут все желающие.

Решение снимать воздушные сцены именно таким образом было принято для повышения реалистичности происходящего. Том Круз отметил, что «сыграть» многократные перегрузки в кабине военного самолета практически невозможно, если сидишь перед зеленым экраном и рассчитываешь на компьютерную графику.

Несмотря на то, что Том Круз имеет лицензию пилота (и даже будет самостоятельно летать в фильме на личном истребителе P-51 Mustang), управлять палубным истребителем F/A-18E/F Super Hornet ему не позволили.

Во время съемок использовалась двухместная модификация самолета, управляемая военным пилотом, однако на втором месте находились актеры, которые переживали реальные перегрузки во время исполнения фигур высшего пилотажа. Кстати, судя по шпионским фотографиям, в картине будет как минимум один самолет F-14 Tomcat — эту модель использовали во время съемок первой части в 1986 году.

Чтобы снять все нюансы игры и поведения актеров во время воздушных боев использовалась специальная установка из шести камер «IMAX-качества», установленная в кокпите самолета.

Напомним, что премьера картины Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик» состоится 26 июня 2020 года.

Источник: Paramount Pictures