Регуляторы из 15 стран объединились, чтобы разобраться с «азартными механиками» в видеоиграх

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Регуляторы из 15 стран в ходе Европейского форума по урегулированию азартных игр (Gambling Regulators European Forum) объединили усилия, чтобы «устранить возможные риски, вызванные размытием границы между обычными и азартными играми». Как сообщается, в объединение вошел ряд европейских государств: Австрия, Чехия, Франция, Гибралтар, Ирландия, острова Мэн и Джерси, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания, — а также Комиссия по азартным играм штата Вашингтон.

Одна из ключевых задач, которые будет решать альянс, — «регулирование сторонних нелицензионных площадок, где предлагаются различные нелегальные азартные функции, связанные с популярными видеоиграми» (речь идет, к примеру, об онлайн-казино, где в качестве ставок принимались скины для CS:GO). Регуляторы хотят, чтобы игровая индустрия и технологические платформы помогли им разобраться с подобными сайтами.

Кроме того, альянс займется регулированием различных азартных механик в видеоиграх — вроде лутбоксов. Представители объединения будут следить за тем, чтобы издатели выполняли требования местного законодательства, которое определяет, допустимы ли подобные функции в играх.

Нил МакАртур, глава британской комиссии по азартным играм, подчеркивает, что одна из задач альянса регуляторов — это донести возможные риски до родителей.

«Нелицензионные сайты, продающие «скины», распространены по всему интернету, и их жертвами могут оказаться дети, которых вовлекут в азартные механики, связанные с покупкой различного контента для видеоигр. Мы призываем видеоигровые компании работать вместе с регуляторами и предпринимаем различные действия для решения этих проблем, чтобы защитить покупателей — в особенности детей», — заявил МакАртур.

Напоследок отметим, что за последние месяцы отдельные страны и организации начали бороться с элементами азартных игр в видеоиграх — вроде микротранзакций и лутбоксов. Так, в конце августа Европейская рейтинговая система видеоигр и другого развлекательного контента PEGI ввела обязательную маркировку о внутриигровых покупках.

Источники: DTF, Eurogamer