«Ремейков мало не бывает»: Disney переснимет в современном стиле мультфильм «Робин Гуд» 1973 года и выпустит его сразу в Disney Plus

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В начале текущего года The Walt Disney Company объявила, что переснимет класссический мультфильм «Бэмби» с использованием компьютерной анимации. Теперь стало известно, что к этому ряду ремейков присоединится еще один старый мультфильм — Robin Hood / «Робин Гуд» 1973 года.

По данным издания The Hollywood Reporter, мультфильм будет выполнен в гибридном формате, совмещая «антропоморфных персонажей-зверей с живыми съемками и CGI-графикой». Особое внимание уделят музыкальным номерам, что является стандартной для анимационных лент Disney практикой. Интересно, что студия не собирается выпускать нового «Робина Гуда» в широкий кинопрокат, он выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus.

Напомним, что в классическом мультфильме Robin Hood / «Робин Гуд» знакомых по средневековым английским балладам героев, включая предводителя лесных разбойников, его друзей, шерифа Нотингема воплощали звери. К примеру, Робин Гуд был лисом, Маленький Джон — медведем, шериф — волком, монах Тук — барсуком, принц Джон — львом и т.д.

Сценарий к мультфильму напишет Кари Гранлунд, работавший над свежим «Леди и Бродяга», режиссером выступит Карлос Лопес Эстрада, больше известный как создатель музыкальных клипов. Работа над проектом начнется как только будут сняты карантинные меры.

Отметим, что за последние годы студия Disney сняла ремейки на классические ленты «Книга Джунглей», «Дамбо», «Король Лев», «Аладдин», а также уже работает над экранизацией мультфильмов The Little Mermaid / «Русалочка» с афроамериканской R&B-певицей Хэлли Бэйли и Cruella / «Стервелла» с Эммой Стоун в главной роли по мотивам «101 далматинца».

Напомним, что недавно Disney объявила новые даты кинопремьер своих фильмов, включая «Черную вдову», «Вечных», «Мулан» и перенесла премьеру подросткового фэнтези «Артемис Фаул» из кинотеатров в стриминговый сервис Disney Plus. Последний, в свою очередь, уже преодолел отметку в 50 млн подписчиков.

Источник: The Verge