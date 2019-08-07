Режисером фильма «Веном 2» назначили Энди Серкиса, известного по «ролям» Голлума, Цезаря и Сноука

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Энди Серкис, известный широкой публике как актер захвата движения в фильмах серий «Властелин колец» (Голлум), «Планета обезьян» (Цезарь) и «Звездные Войны» (Сноук), назначен режиссером фильма «Веном 2».

Кроме режиссера официально пока объявлен только исполнитель главной роли Том Харди и его оппонент Вуди Харрельсон, который сыграет злодея по имени Carnage. Также в студии не исключили, что в картине может появиться Человек-Паук в исполнении Тома Холланда, так как оба героя тесно связаны в комиксах.

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride…Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop — Andy Serkis (@andyserkis) August 5, 2019

Интересно, что для Энди Серкиса это не первая режиссерская работа — в 2017 году он снял мелодраму «Дыши ради нас» / Breathe, а в 2018 — экранизацию «Маугли» / Mowgli: Legend of the Jungle. Как актер он снимался в фильме «Черная пантера» по вселенной Marvel, где воплотил роль суперзлодея Улисса Кло. Однако роль режиссера в фильмах о супергероях Серкис еще не исполнял.

Напомним, что первый «Веном» снял Рубен Флейшер, известный по фильмам «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2019). После того, как картина собрала в прокате $855 млн при бюджете в $100 млн, Sony Pictures объявила о съемках сиквела.

Премьера фильма «Веном 2» состоится осенью 2020 года, точная дата пока не объявлена.

Источник: EW