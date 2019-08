Режисером фильма «Веном 2» назначили Энди Серкиса, известного по «ролям» Голлума, Цезаря и Сноука

Энди Серкис, известный широкой публике как актер захвата движения в фильмах серий «Властелин колец» (Голлум), «Планета обезьян» (Цезарь) и «Звездные Войны» (Сноук), назначен режиссером фильма «Веном 2».

Кроме режиссера официально пока объявлен только исполнитель главной роли Том Харди и его оппонент Вуди Харрельсон, который сыграет злодея по имени Carnage. Также в студии не исключили, что в картине может появиться Человек-Паук в исполнении Тома Холланда, так как оба героя тесно связаны в комиксах.

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride…Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop

— Andy Serkis (@andyserkis) August 5, 2019