Режиссер нового «Бэтмена» показал, как выглядит Роберт Паттинсон в костюме Темного Рыцаря [видео]





Несмотря на то, что новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет на экраны только в 2021 году, съемки картины уже начались и режиссер Мэтт Ривз решил показать публике, как именно будет выглядеть в фильме новый Темный рыцарь.

В почти минутном видео, так называемом camera test, под мрачную музыку в темно-красных тонах можно увидеть нагрудный знак на новом угловатом костюме, а чуть позже — и лицо актера в маске. Бэтмена в полный рост нам пока не показали, но даже этой информации вполне достаточно для начала обсуждения.

Напомним, что помимо Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы Batman от сценариста и режиссера Мэтта Ривза снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе).

Премьера фильма Batman / «Бэтмен» запланирована на 25 июня 2021 года.

Источник: Polygon