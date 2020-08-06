Ридли Скотт снял фантастический сериал Raised by Wolves / «Воспитанные волками» для платформы HBO Max, премьера состоится 3 сентября [трейлер]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер нового фантастического сериала Raised by Wolves / «Воспитанные волками», созданием которого занимался легендарный режиссер Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Марсианин»). Ридли не только выступил исполнительным продюсером, но и лично срежиссировал первые две серии сериала. Сценаристом и шоураннером проекта выступил Аарон Гузиковски («Пленницы», «Мотылек»).

Сериал рассказывает об андроидах, которые воспитывают человеческих детей на загадочной планете, так как Земля погибла в результате глобальной войны. После появления на планете группы воинственных людей оказывается, что далеко не все человечество погибло на родной планете. Главные роли в сериале сыграли Аманда Коллин («Ужасная женщина»), Абубакар Салим («Джеймстаун») и Трэвис Фиммел («Викинги»).

Первый сезон сериала Raised by Wolves / «Воспитанные волками» состоит из 10 серий, премьера состоится на платформе HBO Max 3 сентября 2020 года.

Источник: Engadget