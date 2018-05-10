«Рика и Морти» наконец продлили, причем сразу на 70 эпизодов

Поклонники «Рика и Морти», популярного научно-фантастического мультфильма для взрослых, могут вздохнуть с облегчением. Шоу наконец официально получило продление, причем Adult Swim (блок на телеканале Cartoon Network) решил не мелочится и заказал сразу 70 новых эпизодов, последние три сезона суммарно насчитывают 31 серию. То есть, 70 новых эпизодов примерно соответствует семи новым сезонам шоу. Радостную новость преподнес один из создателей шоу Джастин Ройланд. Затем эту информацию подтвердило издание The Hollywood Reporter.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018

«Новые серии Рика и Морти уже на подходе. Уже жду твитов с вопросами, где же новые эпизоды?»

Если шоу и дальше будет придерживаться старого графика с паузой между сезонами в 18 месяцев, то может продержаться в эфире следующее десятилетие. Впрочем, по количеству эпизодов «Рик И Морти» сильно отстает от других культовых мультфильмов для взрослых: «Футурама» уже длится семь сезонов и насчитывает 140 эпизодов, тогда как «Симпсоны» – самый длинный мультсериал в истории американского телевидения – длится уже 29 лет и насчитывает 637 эпизодов.

Третий сезон «Рика и Морти» был представлен в 2017 году и долгое время от создателей не было никаких новостей касательно возвращения проекта на экраны. На этом фоне возникли опасения о возможных проблемах, а ироничный мартовский твит сценариста «Рика и Морти» Дэна Хармона лишь подлил масла в огонь. Напомним, Хармон заявил, что ему сложно писать сценарий для нового сезона, «который канал пока даже не заказал». Спустя несколько дней он уточнил, что дело в обсуждениях деталей контракта.

Источник: TJ и The Hollywood Reporter