«Рика и Морти» наконец продлили, причем сразу на 70 эпизодов

Поклонники «Рика и Морти», популярного научно-фантастического мультфильма для взрослых, могут вздохнуть с облегчением. Шоу наконец официально получило продление, причем Adult Swim (блок на телеканале Cartoon Network) решил не мелочится и заказал сразу 70 новых эпизодов, последние три сезона суммарно насчитывают 31 серию. То есть, 70 новых эпизодов примерно соответствует семи новым сезонам шоу. Радостную новость преподнес один из создателей шоу Джастин Ройланд. Затем эту информацию подтвердило издание The Hollywood Reporter.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP

— Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018