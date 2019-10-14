Роберт Дауни-младший разговаривает с животными в дебютном трейлере грядущего фильма «Дулиттл» (Dolittle)
Universal Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Дулиттл» (Dolittle) с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
Как сообщается, картина, представляющая собой «яркое переосмысление» знаменитой серии детских книг Хью Лофтинга, первая из которых увидела свет в 1920 году, расскажет о прославленном враче и ветеринаре времен викторианской эпохи Джоне Дулиттле, который после смерти жены начинает вести затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические звери из его коллекции становятся его единственной компанией, и постепенно он находит с ними общий язык. Но когда юная английская королева тяжело заболевает, Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться за лекарством на таинственный остров в сопровождении своих верных соратников-животных.
Любопытно, что картина станет первым фильмом Дауни-младшего за пределами Marvel Cinematic Universe с 2014 года, когда состоялся выход драмы «Судья».
Оригинальный трейлер.
В режиссерском кресле «Дулиттл» расположился оскароносный Стивен Гейган, наиболее известный за сценарий к фильму «Траффик» Стивена Содерберга и постановку политического триллера «Сириана». Помимо Дауни-младшего, в картине также снялись небезызвестные Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент. За озвучку животных в ленте отвечают не менее «звездные» Эмма Томпсон, Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Кумэйл Нанджиани, Селена Гомес, Крэйг Робинсон, Кармен Эджого, Том Холланд, Марион Котийяр, Фрэнсис де ла Тур и Джон Сина.
Премьера фильма в Украине запланирована на 9 января 2020 года.
Трейлер в дубляже.
Источник: DTF