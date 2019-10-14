Роберт Дауни-младший разговаривает с животными в дебютном трейлере грядущего фильма «Дулиттл» (Dolittle)

Любопытно, что картина станет первым фильмом Дауни-младшего за пределами Marvel Cinematic Universe с 2014 года, когда состоялся выход драмы «Судья».

Оригинальный трейлер.

В режиссерском кресле «Дулиттл» расположился оскароносный Стивен Гейган, наиболее известный за сценарий к фильму «Траффик» Стивена Содерберга и постановку политического триллера «Сириана». Помимо Дауни-младшего, в картине также снялись небезызвестные Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент. За озвучку животных в ленте отвечают не менее «звездные» Эмма Томпсон, Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Кумэйл Нанджиани, Селена Гомес, Крэйг Робинсон, Кармен Эджого, Том Холланд, Марион Котийяр, Фрэнсис де ла Тур и Джон Сина.

Премьера фильма в Украине запланирована на 9 января 2020 года.

Трейлер в дубляже.