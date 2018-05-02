Rockstar Games опубликовала финальный трейлер игры Red Dead Redemption 2

Компания Rockstar Games опубликовала свежий трейлер игры Red Dead Redemption 2, которая выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One ближайшей осенью. Авторы обещают открытый атмосферный мир солидных размеров в сеттинге Дикого Запада, где игроки смогут не только получить удовольствие от сюжетной кампании, но и погрузиться в жизнь ковбоев в режиме онлайн-мультиплеера.

По сюжету события развиваются в США в 1899 году, когда эпоха Дикого Запада подходит к концу. Служители закона методично выслеживают остатки некогда грозных банд и убивают всех, кто не желает сдаваться. После сорвавшегося ограбления банка Артур Морган и другие подручные Датча ван дер Линде вынуждены пуститься в бега.

Их банде предстоит участвовать в кражах, грабежах и перестрелках, избегая встреч с федеральными агентами и охотниками за головами. Банду разрывают внутренние противоречия и главному герою предстоит выбрать, что для него важнее — его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили.

Напомним, что разработчики дважды переносили сроки выхода игры Red Dead Redemption 2 — сначала сиквел обещали выпустить осенью 2017 года, затем сроки сдвинули на весну 2018 года и только третья объявленная дата — 26 октября 2018 года — стала финальной.

Источник: Rockstar Games