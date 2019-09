Rockstar Games представили собственный игровой лаунчер. За его установку пользователям дарят копию ПК-версии Grand Theft Auto: San Andreas

Rockstar Games, создатели Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, внезапно выпустили Windows-лаунчер для собственных игр. В нем доступны для покупки большинство проектов студии, вышедших на ПК, включая L.A. Noire, Bully, Max Payne 3. Кроме того, через лаунчер можно приобрести внутриигровую валюту для GTA Online.

Download the Rockstar Games Launcher for PC and get Grand Theft Auto: San Andreas FREE: https://t.co/nt1B0PsH7t pic.twitter.com/1AW6gQKUNj

— Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2019