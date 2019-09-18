Rockstar Games представили собственный игровой лаунчер. За его установку пользователям дарят копию ПК-версии Grand Theft Auto: San Andreas





Rockstar Games, создатели Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, внезапно выпустили Windows-лаунчер для собственных игр. В нем доступны для покупки большинство проектов студии, вышедших на ПК, включая L.A. Noire, Bully, Max Payne 3. Кроме того, через лаунчер можно приобрести внутриигровую валюту для GTA Online.

Download the Rockstar Games Launcher for PC and get Grand Theft Auto: San Andreas FREE: https://t.co/nt1B0PsH7t pic.twitter.com/1AW6gQKUNj — Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2019

При первом запуске лаунчер потребует войти в аккаунт Social Club и автоматически добавит ранее купленные игры студии в библиотеку, если они установлены на компьютере. Сервис уже поддерживает облачные сохранения и автоматические обновления для всех игр.

Отметим, что на данный момент за установку лаунчера всем пользователям дарят ПК-версию Grand Theft Auto: San Andreas. Как долго продлится акция, в компании не уточняют, однако указывается, что она носит временный характер.