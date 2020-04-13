«Роскосмос» обвинил SpaceX и NASA в сговоре и демпинге цен. Илон Маск в ответ назвал главной проблемой российских ракет их одноразовость





Весьма забавный диалог между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и основателем и CEO SpaceX Илоном Маском завязался в соцсети Twitter в минувшие выходные.

Небезызвестный Рогозин, который в свое время советовал США доставлять американских астронавтов на МКС при помощи батута, публично обвинил SpaceX в сговоре с NASA и демпинге цен на запуски ракет. Глава «Роскосмоса» заявил, что в ответ на «недобросовестную конкуренцию» Россия снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%.

What's specious about these arguments is that no Russians or Europeans complained when ULA got far higher "subsidies." But now that SpaceX comes along with a commercial rocket far cheaper than competitors, it's suddenly totally unfair. — Eric Berger (@SciGuySpace) April 10, 2020

Один из пользователей Twitter резонно заметил, что никто особо не жаловался, когда американский концерн United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) получал гораздо более высокие «субсидии», но как только SpaceX предложила более низкую цену на космические запуски это внезапно стало совершенно несправедливо.

Ранее неоднократно говорилось, что повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. В то же время Рогозин говорил о $60 млн.