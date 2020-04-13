«Роскосмос» обвинил SpaceX и NASA в сговоре и демпинге цен. Илон Маск в ответ назвал главной проблемой российских ракет их одноразовость
Весьма забавный диалог между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и основателем и CEO SpaceX Илоном Маском завязался в соцсети Twitter в минувшие выходные.
Небезызвестный Рогозин, который в свое время советовал США доставлять американских астронавтов на МКС при помощи батута, публично обвинил SpaceX в сговоре с NASA и демпинге цен на запуски ракет. Глава «Роскосмоса» заявил, что в ответ на «недобросовестную конкуренцию» Россия снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%.
What's specious about these arguments is that no Russians or Europeans complained when ULA got far higher "subsidies." But now that SpaceX comes along with a commercial rocket far cheaper than competitors, it's suddenly totally unfair.
— Eric Berger (@SciGuySpace) April 10, 2020
Один из пользователей Twitter резонно заметил, что никто особо не жаловался, когда американский концерн United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) получал гораздо более высокие «субсидии», но как только SpaceX предложила более низкую цену на космические запуски это внезапно стало совершенно несправедливо.
Ранее неоднократно говорилось, что повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. В то же время Рогозин говорил о $60 млн.
«Предложенный нами порядок ценообразования — это по сути наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счёт бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше».
Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса
Что интересно, Илон Маск отреагировал на заявление Рогозина максимально сдержанно, отметив, что главная проблема российских ракет в том, что они одноразовые, в отличие от семейства Falcon 9, которые «являются многоразовыми на 80%». Отметим, что в последнее время SpaceX добилась значительных успехов в повторном использовании головного обтекателя, производство которого обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты). К настоящему моменту SpaceX уже дважды использовала повторно летавший в космос головной обтекатель.
SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem.
— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2020
Судя по всему, этим сдержанным ответом Маск еще больше задел Рогозина, который позволил себе еще более резкое заявление в адрес конкурента.
В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень https://t.co/kJFzlm809m
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 11, 2020
К слову, из-за банкротства британской OneWeb как минимум девять запусков Роскосмоса оказались под риском отмены. Всего в этом году Роскосмос планирует 33 запуска, из которых 12 по заказу государства. Для сравнения, SpaceX ранее говорила о планах совершить в 2020 году от 35 до 38 запусков (на сегодняшний день компания выполнила шесть успешных запусков), из которых 24 в интересах собственного проекта глобального спутникового интернета Starlink.
Сейчас SpaceX и NASA активно готовятся к эксплуатационному полету Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС, который запланирован на следующий месяц. Напомним, это будет первая американская пилотируемая миссия после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.
Как уже неоднократно отмечалось, после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию остаются российские корабли «Союз». NASA платит Роскосмосу за каждое место на борту корабля 80-85 миллионов долларов (конктракт истекает осенью 2020 года), а SpaceX, как ожидается, предложит цену в $20 млн за одно место (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).