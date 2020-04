«Роскосмос» обвинил SpaceX и NASA в сговоре и демпинге цен. Илон Маск в ответ назвал главной проблемой российских ракет их одноразовость

Весьма забавный диалог между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и основателем и CEO SpaceX Илоном Маском завязался в соцсети Twitter в минувшие выходные.

Небезызвестный Рогозин, который в свое время советовал США доставлять американских астронавтов на МКС при помощи батута, публично обвинил SpaceX в сговоре с NASA и демпинге цен на запуски ракет. Глава «Роскосмоса» заявил, что в ответ на «недобросовестную конкуренцию» Россия снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%.

What's specious about these arguments is that no Russians or Europeans complained when ULA got far higher "subsidies." But now that SpaceX comes along with a commercial rocket far cheaper than competitors, it's suddenly totally unfair.

— Eric Berger (@SciGuySpace) April 10, 2020