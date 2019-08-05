С 2020 года европейские пользователи Android-гаджетов при первой настройке устройства смогут выбрать поисковую систему по умолчанию





С 2020 года Google будет предлагать пользователям Android-устройств в Европе выбор поисковика по умолчанию при настройке нового гаджета. Для этого IT-гигант планирует проводить аукционы среди интернет-компаний на размещение своего продукта в списке, говорится в блоге Google.

Как сообщается, при первой настройке устройства у европейского пользователя будет возможность выбрать поисковик, который затем будет использоваться при поиске на главном экране и в браузере Google Chrome (если последний установлен на гаджете). После завершения настроек пользователи смогут в любой момент изменить свой выбор.

Компаниям, желающим, чтобы Google добавила их поисковую систему в список, необходимо будет подать заявку. Для непосредственного формирования списка «дочка» Alphabet намерена ежегодно проводить аукционы: подавшие заявку компании должны будут указать сумму, которую они готовы платить Google за каждого пользователя, выбравшего их поисковую систему в конкретной стране.

Для каждой отдельной страны ЕС Google будет проводить отдельный аукцион, кроме того, для каждой страны будет определена отдельная пороговая ставка. Участники аукциона, предложившие наиболее щедрую сумму, превышающую пороговое значение, на год попадут в список из 4 поисковиков, одним из которых будет сам Google (позиция победителей в списке будет определена случайным образом). Если на одно или несколько вакантных мест самая высокая ставка будет меньше порогового значения, IT-гигант оставляет за собой право заполнить свободную позицию любым поисковиком, участвовавшем в аукционе, но не победившем в нем.

В Google пояснили, что вносят изменения в соответствии с требованиями Еврокомиссии. Первые аукционы намечены на 31 октября, предложения со стороны будущих участников принимаются до 13 сентября.

Интересно, что поисковый гигант не уточняет, каким будет размер минимальной ставки в той или иной стране. Более того, количество компаний, участвующих в аукционе, а также их предложения будут оставаться закрытыми. Вместе с тем, в Google указывают, что проведение аукционов, с их точки зрения, является «наиболее честным и объективным методом выбора поисковых систем, которые будут отображаться при первой настройке Android-устройства».

Напомним, в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,3 млрд (около $4,8 млрд). У регулятора были претензии в том числе из-за того, что Google устанавливает свой поиск в качестве стандартного на Android-устройства.

Источник: VC