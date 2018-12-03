Samsung выплатит компенсации рабочим, которые заболели в результате контакта с вредными химикатами на рабочем месте

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Южнокорейский технологический гигант Samsung принес извинения сотням работников, заболевшим в связи с вредным производством, а также семьях скончавшихся от данных заболеваний. Глава корпорации Ки Нам Ким в эфире южнокорейского телевидения выразил сожаление относительно недостаточности принятых концерном мер «по защите от потенциальных рисков для здоровья на производстве чипов и жидкокристаллических дисплеев».

«Мы приносим искренние извинения тем, кто страдал от заболеваний, а также их семьям», — заявил он.

Помимо этого, компания согласилась выплатить компенсации бывшим и нынешним сотрудникам, заболевшим в результате контакта с вредными химикатами на рабочем месте. В ближайшие десять лет им будут выплачены компенсации до 150 миллионов вон (в пересчете около 116 тысяч евро).

Отметим, что конфликт между руководством и работниками компании начался после смерти от лейкемии 23-летней сотрудницы в 2007 году. Ее отец отказался заключить с концерном соглашение и нашел единомышленников среди сотрудников Samsung и их родственников, организовав движение, борющееся за признание ответственности компании за здоровье работников на опасном производстве.

В октября прошлого года правозащитная группа «Защитники здоровья и прав работников индустрии полупроводников» (SHARPS) представила отчет, в которым были задокументированы 320 случаев тяжелых заболеваний среди сотрудников фабрик Samsung, 118 из этих людей скончались.

Источник: Deutsche Welle