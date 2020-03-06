Саудовские инженеры из KACST и американская компания UAVOS представили совместно разработанный разведывательный беспилотник Saker-1B





Американская компания UAVOS совместно с саудовским Центром науки и технологий имени короля Абдель Азиза (KACST) разработала разведывательный средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета Saker-1B, способный выполнять полеты в полностью автоматическом режиме. Согласно сообщению UAVOS, новый дрон уже прошел летные испытания.

Разработка Saker-1B велась на протяжении последних 10 лет. Данный беспилотник имеет максимальную взлетную массу 1,1 тонны и размах крыла 16 метров и может выполнять полеты на высоте до 5 км, беспрерывно находясь в воздухе до 24 часов. Дальность его действия составляет 2,6 тысячи километров. Беспилотник в числе прочего оснащен спутниковой системой связи, на которую он автоматически переключается, когда вылетает за пределы прямой видимости наземной станции управления.

В ходе программы летных испытаний Saker-1B налетал в общей сложности 1500 часов. Тесты проходили с различной полезной нагрузкой, как в дневное, так и в ночное время суток, а также при различных погодных условиях, в частности, в условиях пустыни с сухим и пыльным воздухом. Помимо прочего специалисты проверили аппарат на продолжительность полета, которая во время испытаний составила 19 часов, а также протестировали его автономные системы управления, способные выполнять полностью автоматические взлет, полет по заданному маршруту со съемкой местности и посадку. Все состоявшиеся испытания признаны успешными.

За продажи Saker-1B будут отвечать представители KACST. Предполагается, что решение найдет применение как в сфере безопасности, так и в коммерческом секторе. Один из потенциальных сценариев применения Saker-1B — мониторинг побережий в рамках поисково-спасательных операций и с целью первичного обнаружения возможных угроз.

Источник: N+1