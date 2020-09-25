Sega начала работать над экранизацией игровой франшизы Yakuza / «Якудза»

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Издание Variety сообщило, что компания Sega начала работу над полнометражным художественным фильмом на основе собственной игровой франшизы Yakuza / «Якудза». Проект спродюсируют Эрик Бармак, Роберто Гранде и Джошуа Лонг, а производством займутся 1212 Entertainment и Wild Sheep Content. В данный момент ведется активный поиск авторов, которые смогут написать подходящий сценарий.

Отметим, что Yakuza / «Якудза» является второй по популярности франшизой Sega после серии Sonic The Hedgehog / «Еж Соник». Первая игра серии была выпущена еще в 2005 году на PlayStation 2, после чего вышло семь основных игр и восемь спин-оффов на главных игровых платформах. Последняя на данный момент игра Yakuza: Like a Dragon выйдет в Европе 13 ноября 2020 года.

В играх серии описывается жизнь и преступная карьера японского мафиози Кадзумы Кирю, а также его семьи и друзей. По словам продюсеров, игры серии просто созданы для экранизации, так как сочетают яркий интересный сеттинг, экшн, комедию и множество переплетенных сюжетных линий.

Интересно, что по франшизе Yakuza уже выходил фильм под названием Ryû ga gotoku: Gekijô-ban / «Подобный дракону», однако это было в далеком 2007 году.

Напомним, что экранизация игры Sonic The Hedgehog / «Еж Соник» принесла компании Sega более $300 млн сборов при довольно скромном бюджете в $85 млн. На фоне финансового успеха фильма компания уже объявила о начале работы над сиквелом фильма.

Источник: Variety