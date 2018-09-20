Sega перенесла выпуск своей мини-консоли Mega Drive Mini на 2019 год, к проекту привлекли новых разработчиков из Японии
Компания Sony вчера обрадовала фанатов ретро-гейминга, а вот коллеги из Sega наоборот, расстроили их переносом релиза своей мини-консоли Mega Drive Mini на 2019 год. Напомним, что Sega Mega Drive Mini была анонсирована еще в апреле текущего года, при этом ее выход на рынок был приурочен к 30-летию оригинальной консоли, которая вышла 29 октября 1988 года.
Разработчики извинились перед своими поклонниками в твиттере, отметив, что не успевают довести проект до ума в изначально запланированные сроки:
また、よりセガファンの皆様に満足いただけるクオリティを達成すべく、メガドライブのオリジナルメンバーを中心に設計を見直し、ソフト開発も実績のある国内デベロッパーと協力して進める体制をとりました。ファンの皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ありません。今しばらく期待をもってお待ちください。
— セガ公式アカウント (@SEGA_OFFICIAL) 19 сентября 2018 г.
Впрочем, в серии твитов Sega рассказала немного свежей информации о проекте. В частности, мини-консоль выйдет в двух версиях — вариант для Японии назовут Mega Drive Mini, а вот на рынке Северной Америке эта модель будет называться Genesis Mini.
Также представители Sega отметили, что привлекли новую команду опытных японских разработчиков, которые переработают аппаратную и программную начинку консоли. Из этой фразы можно сделать вывод, что японцы отказались от сотрудничества с китайской компанией AtGames, которая ранее по лицензии Sega выпустила целый ряд официальных клонов консоли Genesis, включая Sega Genesis Flashback.
Впрочем, официального подтверждения разрыва сотрудничества c AtGames нет, как и точной даты выхода новинки.
Источник: The Verge