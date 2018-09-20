Sega перенесла выпуск своей мини-консоли Mega Drive Mini на 2019 год, к проекту привлекли новых разработчиков из Японии

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Компания Sony вчера обрадовала фанатов ретро-гейминга, а вот коллеги из Sega наоборот, расстроили их переносом релиза своей мини-консоли Mega Drive Mini на 2019 год. Напомним, что Sega Mega Drive Mini была анонсирована еще в апреле текущего года, при этом ее выход на рынок был приурочен к 30-летию оригинальной консоли, которая вышла 29 октября 1988 года.

Разработчики извинились перед своими поклонниками в твиттере, отметив, что не успевают довести проект до ума в изначально запланированные сроки:

Впрочем, в серии твитов Sega рассказала немного свежей информации о проекте. В частности, мини-консоль выйдет в двух версиях — вариант для Японии назовут Mega Drive Mini, а вот на рынке Северной Америке эта модель будет называться Genesis Mini.

Также представители Sega отметили, что привлекли новую команду опытных японских разработчиков, которые переработают аппаратную и программную начинку консоли. Из этой фразы можно сделать вывод, что японцы отказались от сотрудничества с китайской компанией AtGames, которая ранее по лицензии Sega выпустила целый ряд официальных клонов консоли Genesis, включая Sega Genesis Flashback.

Впрочем, официального подтверждения разрыва сотрудничества c AtGames нет, как и точной даты выхода новинки.

Источник: The Verge