SensorTower: Мобильное приложение стримингового сервиса HBO Max загрузили всего 90 тыс. раз за первые сутки, хотя для Disney+ этот показатель превысил 4 млн





На прошлой неделе в США запустился очередной стриминговый видеосервис HBO Max от AT&T WarnerMedia, который собирается конкурировать с Netflix, Disney+, Apple TV+, Peacock и другими цифровыми гигантами. Однако по данным осведомленных источников, сервис стартовал откровенно слабо и о серьезной конкуренции речь (по крайней мере пока) не идет.

По данным исследовательской компании SensorTower, в день запуска сервиса всего 90 тыс. пользователей загрузили мобильное приложение HBO Max. Для сравнения — в премьерный день сервиса Disney+ в ноябре прошлого года количество загрузок фирменного приложения превысило отметку 4 млн. Даже недавний запуск (в апреле текущего года) не самого известного сервиса Quibi продемонстрировало число загрузок на уровне 300 тысяч.

Столь невысокие результаты HBO Max легко объяснить несколькими факторами. Во-первых, несмотря на рост потребления онлайн-контента в период карантинных ограничений, «пирог» стриминговых сервисов на рынке США уже давно поделен между крупными игроками. Практически любой платежеспособный американец, заинтересованный в подобного рода развлечениях, уже имеет подписку на цифровые и кабельные платформы Netflix, HBO, Disney+ и еще какой-нибудь спортивный сервис типа ESPN, DAZN и т.д.

Платить за еще одну подписку, когда контента и так хватает, причем в условиях экономии, решаются только самые смелые. Здесь на сцену выходит второй фактор — стоимость. Месячная подписка на HBO Max составляет $15 в месяц, что заметно выше чем у тех же Netflix ($8) и Disney+ ($7). Ну, и ко всему прочему, из-за коронавируса HBO Max не успел снять новые сериалы и фильмы к дате запуска, что также повлияло на интерес публики. У сервиса очень приличная библиотека контента от Warner Bros, New Line, DC Comics и др. в объеме более 10 тыс. часов, включая сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный парк» и почти две тысячи полнометражных фильмов. Однако все это старый контент, который уже неоднократно пересмотрен киноманами.

Представители сервиса HBO Max отметили, что данные SensorTower не совсем точны, так как учитывают только загрузку мобильного приложения в день премьеры. При этом за несколько месяцев до запуска действовала акция, в рамках которой абонплата была снижена с $15 до $12 для тех, кто загрузит приложение заранее. Также данная статистика не учитывала апгрейд существующих пользователей сервиса HBO Now до HBO Max. Однако в компании отказались назвать точные цифры, отметив, что в целом довольны стартом.

Источник: Bloomberg