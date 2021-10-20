Сериал «Континенталь» из киновселенной «Джон Уик» огласил сразу семь актеров на главные роли, включая Колина Вуделла и Мела Гибсона

Похоже что анонсированный еще в 2018 году сериал The Continental / «Континенталь» об одноименной сети отелей для киллеров наконец сдвинулся с мертвой точки. Шоураннеры объявили исполнителя главной роли, приглашенную звезду и сразу пять участников основного актерского состава сериала-приквела основных событий боевиков «Джон Уик».

История об отелях, где наемные убийцы могут спокойно переждать охоту на себя, получить помощь или новое задание, показалась настолько интересной, что продюсеры решили вынести ее в отдельный проект. Сюжет будет развиваться в Нью-Йорке в 70-е годы прошлого века, а главную роль главы сети Уинстона (в фильмах «Джон Уик» его воплощал харизматичный Иэн МакШейн) сыграет молодой актер Колин Вуделл, известный по сериалам «Бортпроводница» и «Судная ночь».

Настоящим сюрпризом стало появление в проекте настоящей голливудской звезды Мела Гибсона. Актер, который последнее время не может похвастать серьезными проектами из-за зависимостей и череды скандалов, сыграет нового персонажа по имени Кормак. Других деталей об этом герое пока нет, но с учетом возраста Гибсона он скорее всего воплотит на экране наставника главного героя.

Пятерка основного состава выглядит следующим образом: Мишель Прада («Vida») сыграет KD, Юбер Пойнт Дю-Жур («Blindspot», «Мадам Секретарь») — Майлза; Джессика Аллен («The Laundromat», «Триллер») — Лу; Нхунг Кейт («Обмен судьбой», «Лучший человек») — Йену; Бен Робсон («Animal Kingdom», «Викинги») — Фрэнки.

Проект The Continental / «Континенталь» будет представлять собой мини-сериал, в первом сезоне заявлено всего три серии длительностью 90 минут каждая, при этом возможность съемок второго еще даже не обсуждается. Шоураннерами сериала выступают Грег Кулидж и Кирк Уорд, а Чад Стахелски, Дерек Колстад и Дэвид Литч из основной серии «Джон Уик» являются исполнительными продюсерами. Дата премьеры сериала еще не анонсирована, но скорее всего она состоится уже в 2022 году, как и релиз фильма «John Wick 4» (27 мая 2022 года).

Напомним, что помимо сериала «The Continental» / «Континенталь» от канала Starz по вселенной Джон Уик снимают полнометражный спин-офф Ballerina / «Балерина» о девушках-киллерах, взрощенных криминальной группировкой Ruska Roma. Режиссером проекта уже назначен Лен Уайзман, известный по работе над проектами «Крепкий орешек 4.0» (2007), «Вспомнить всё» (2012) и серии фильмов «Другой мир».

Источник: Variety