Сериал Locke & Key по одноименной серии комиксов Джо Хилла — сына Стивена Кинга — выйдет на Netflix 7 февраля

Стриминговый сервис Netflix назвал дату выхода сериальной адаптации известной серии графических романов Locke & Key («Ключи Локков»). Все 10 эпизодов первого сезона шоу в жанре хоррор-драма станут доступны на платформе 7 февраля.

Помимо этого, Netflix опубликовал полноценный трейлер грядущего сериала.

Отметим, что «Ключи Локков» были созданы писателем Джо Хиллом — сыном Стивена Кинга — и художником Габриэлем Родригесом. Всего в период с 2008 по 2013 гг. в рамках данной серии авторы выпустили шесть графических романов, обретших весьма большую популярностью и завоевавших множество престижных наград.

При этом в плане экранизаций Locke & Key повезло гораздо меньше. Первая попытка экранизировать комиксы Хилла была предпринята в 2010 году телеканалом Fox, который снял пилотную серию, после чего отказался от идеи. В 2014 году за экранизацию взялась Universal Pictures и через год ее отменила. В 2017 пилотный эпизод заказал сервис Hulu — и вновь проект не добрался до премьеры. Наконец, в 2018 году «Ключи Локков» перебрались на Netflix, которому, похоже, все же удалось воплотить задумку в жизнь.

Согласно официальному синопсису, грядущий сериал рассказывает о троих подростках, которые вместе с матерью переезжают в родовое поместье в городе Лавкрафт. У семейства не так давно при загадочных обстоятельствах умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем. Вместе с тем, в новом доме герои находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и приманивают демоническое существо, а также хранят тайну гибели отца семейства.

Шоураннерами сериала числятся Карлтон Кьюз («Джек Райан») и Мередит Аверилл («Призраки дома на холме»), а снялись в нем Коннор Джессап («Рухнувшие небеса», «Черный дрозд»), Джексон Роберт Скотт («Оно»), Эмилия Джонс («Утопия», «Страна призраков»), Дарби Стэнчфилд («Скандал»), Билл Хек («Алиенист») и другие. Кроме того, известно, что в производстве шоу принял непосредственное участие сам Джо Хилл.

Источник: DTF