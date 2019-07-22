Сериал The Expanse / «Пространство» вернется на экраны 13 декабря: первый тизер-трейлер, постер и отрывок из четвертого сезона космосаги

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Еще один стоящий внимания анонс с San Diego Comic Con — продолжение космосаги The Expanse / «Пространство», считающейся лучшим научно-фантастическим сериалом со времен Battlestar Galactica. Премьера четвертого сезона столь полюбившегося многим сериала состоится 13 декабря на Amazon Prime Video.

Напомним, в прошлом году компания Amazon выкупила шоу The Expanse / «Пространство» у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне.

В рамках San Diego Comic Con компания Amazon показала первый тизер-трейлер, в котором можно увидеть всю команду «Росинанта» / «Росси» в полном составе, готовую к новым приключениям, официальный постер и небольшой отрывок.

К своим ролям вернутся Стивен Стрейт (Джеймс «Джим» Холден), Доминик Типпер (Наоми Нагата), Кэс Анвар (Алекс Камаль), Уэс Чэтэм (Эймос Бартон), Шохре Агдашлу (Крисьен Авасарала) и Фрэнки Адамс (Роберта «Бобби» Дрейпер). Также в продолжении появятся новые лица, например, Берн Горман, который известен по ролям доктора Оуэна Харпера в сериале «Торчвуд» и Уильяма Гаппи в мини-сериале «Холодный дом». Он сыграет роль Адольфа Муртри, жестокого и темпераментного руководителя службы безопасности компании Royal Charter Energy.

В четвертом сезоне шоу действие перенесется за пределы Солнечной системы – события развернутся на Илиосе, а экипаж «Росси» окажется в самом эпицентре конфликта между двумя группами колонистов.

Рейтинг третьего сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% и 98% соответственно.

Повторимся, четвертый сезон шоу выйдет на Amazon Prime Video 13 декабря.