Сериал The Expanse / «Пространство» вернется на экраны 13 декабря: первый тизер-трейлер, постер и отрывок из четвертого сезона космосаги
Еще один стоящий внимания анонс с San Diego Comic Con — продолжение космосаги The Expanse / «Пространство», считающейся лучшим научно-фантастическим сериалом со времен Battlestar Galactica. Премьера четвертого сезона столь полюбившегося многим сериала состоится 13 декабря на Amazon Prime Video.
Напомним, в прошлом году компания Amazon выкупила шоу The Expanse / «Пространство» у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне.
В рамках San Diego Comic Con компания Amazon показала первый тизер-трейлер, в котором можно увидеть всю команду «Росинанта» / «Росси» в полном составе, готовую к новым приключениям, официальный постер и небольшой отрывок.
К своим ролям вернутся Стивен Стрейт (Джеймс «Джим» Холден), Доминик Типпер (Наоми Нагата), Кэс Анвар (Алекс Камаль), Уэс Чэтэм (Эймос Бартон), Шохре Агдашлу (Крисьен Авасарала) и Фрэнки Адамс (Роберта «Бобби» Дрейпер). Также в продолжении появятся новые лица, например, Берн Горман, который известен по ролям доктора Оуэна Харпера в сериале «Торчвуд» и Уильяма Гаппи в мини-сериале «Холодный дом». Он сыграет роль Адольфа Муртри, жестокого и темпераментного руководителя службы безопасности компании Royal Charter Energy.
В четвертом сезоне шоу действие перенесется за пределы Солнечной системы – события развернутся на Илиосе, а экипаж «Росси» окажется в самом эпицентре конфликта между двумя группами колонистов.
Рейтинг третьего сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% и 98% соответственно.
Повторимся, четвертый сезон шоу выйдет на Amazon Prime Video 13 декабря.
- Сериал The Expanse основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори.
-
- Первый эпизод шоу был показан онлайн на сайте Syfy 23 ноября 2015 года, премьера первого сезона из 10 серий состоялась 14 декабря 2015 года. 1 февраля 2017 года стартовал второй сезон, в котором было уже 13 серий. Премьера третьего сезона состоялась на Syfy 11 апреля 2018 года, заключительный 13-й эпизод вышел 5 июля.